Bijna de helft van alle coronaboetes niet in orde! En net zo erg: slechts 1 procent gaat in bezwaar

Dit nieuws is weer typisch Nederland. Handhavers gingen de afgelopen maanden helemaal los op de (schijnbaar ingewikkelde) handhaving van de noodmaatregelen. Met een foutmarge van 50 procent (bij 18.200 boetes op 10 mei) gaat daar iets héél hard mis. Maar zeker net zo erg is dat slechts 1 procent van de ‘overtreders’ hiertegen in bezwaar gaat, ondanks het feit dat een boete een strafblad betekent!

Wat dat betreft zijn we als Nederlanders ook maar een mak volkje. De overheid ‘zal het allemaal wel prima doen’. En ‘ach, het zijn ook maar mensen’ of ‘zo slecht hebben we het toch niet?’ Nee, nee! Vooral niet te veel stampij gaan lopen schoppen! Want stel je voor dat men je als die vervelende rebel gaat zien, die tijdens de coronacrisis alleen maar extra druk legt op die arme overheid. Oh grutjes toch!

Nee, Nederlanders houden dan kennelijk liever hun mond, incasseren die financiële klap van wat, 400 euro? En zeggen: ‘ach, wat is nou een aantekening op je strafblad?’ En het is toch alleen maar efficiënt als het OM met een strafbeschikking, dus zonder tussenkomst van de rechter, de boel snel met een veroordeling af kan sluiten? Chill, man!

Één mogelijke oorzaak van die hoge foutmarge, en daar moet ik de Nationale Politie wel gelijk in geven, is de onduidelijkheid die vanuit het kabinet is gecreëerd. Rutte beweert namelijk dat het nooit verboden is geweest om buiten te zijn in groepen van meer dan drie personen. Het mag alleen geen evenement worden én natuurlijk moet iedereen dan anderhalve meter uit elkaar staan. Maar de woordvoerder van de Nationale Politie zegt het volgende:

“Vanuit de overheid was vanaf het begin gecommuniceerd dat groepen van meer dan drie niet zijn toegestaan. Daar hebben wij ook op gehandhaafd”, zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. “Maar beleid was wel om eerst te waarschuwen en in gesprek te gaan.”

Dit werd namelijk vanaf het begin inderdaad door Rutte en consorten zo gebracht. En dan is het ook niet zo gek dat het beleid van eerst waarschuwen misschien averechts werkt. Ga maar na: een groepje mensen staat voldoende uit elkaar en er komt politie aan. Die waarschuwt dus eerst, maar het groepje was zich van geen kwaad bewust en krijgt op dat moment dus te horen dat hun geplande dag in feite niet meer door kan gaan, anders krijgen ze namelijk een boete (of moeten in twee of meer groepjes verder uit elkaar staan). Dat wekt irritatie op, vervolgens wordt er alsnog een boete uitgeschreven en dan geeft men het maar op.

Hoe dan ook, mocht je een boete hebben gekregen: maak bezwaar! Zoveel heb je toch niet te verliezen.