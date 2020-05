BREKEND: ‘Chaos binnen 50Plus compleet! Ook de gewraakte voorzitter Geert Dales stapt PER DIRECT op!’

De soap binnen 50Plus blijft voortduren. De gewraakte voorzitter Geert Dales treedt per direct af. Eigenlijk zou Dales aanblijven tot 1 augustus wanneer er een nieuw bestuur gevormd zou zijn, maar toch heeft hij besloten om de partij nu al de rug toe te keren.

Een maand geleden kondigde Dales zijn naderende vertrek al aan. Hoogopgelopen machtsspelletjes binnen de partij brachten 50Plus in een diepe crisis. De populaire partijleider Henk Krol stapte na al het gesteggel binnen de partij al eerder op en begon samen met zijn partijgenoot Femke Merel van Kooten een nieuwe partij: De Partij voor de Toekomst.

Volgens de berichten stapt Dales nu op omdat de ‘nieuwe machthebbers’ binnen 50Plus niet meer op één lijn lagen met elkaar. Of Dales nu een overstap overweegt naar de nieuwe partij van Krol, De Partij voor de Toekomst, is nog niet duidelijk, maar zeker ook niet uitgesloten. Bekend is dat Dales en Krol het onderling goed konden vinden.