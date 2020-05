BREKEND! Henk Krol stapt uit 50Plus en begint nieuwe partij!

Henk Krol is het geruzie binnen 50Plus helemaal zat en neemt daarom afscheid van de partij waar hij sinds 2014 partijleider van was. Samen met het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen (ook ex-50Plus) begint Krol een nieuwe partij: de Partij voor de Toekomst.

Dat Krol zijn partij 50Plus zou gaan verlaten hing al een klein beetje in de lucht. Krol was het geruzie binnen zijn partij helemaal zat en zag zijn gezag steeds verder afbrokkelen.

Gisteren schreef De Dagelijkse Standaard al dat Henk Krol niet meer wist wie hij nog kon vertrouwen in zijn eigen partij. Daarnaast heeft DDS ook inzage gehad in (aan de redactie gelekte) vertrouwelijke documenten waaruit al viel op te maken dat Krol overwoog om op te stappen.

Dat Krol nu, samen met het in 2019 opgestapte Kamerlid Van Kooten-Arissen, een nieuwe partij begint is wel opmerkelijk te noemen. Al langer gingen in de Haagse wandelgangen de geruchten dat Krol wellicht een overstap zou maken naar het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Blijkbaar heeft Krol die partijwissel toch heroverwogen en uiteindelijk besloten om een nieuwe partij op te richten.