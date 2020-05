Henk Krol (50Plus) weet niet meer wie hij nog kan vertrouwen: ‘Lek in partij doet mij twijfelen’

Henk Krol had, na lang ‘wikken en wegen’ besloten om aan te blijven als partijleider bij 50Plus. Maar dat resolute antwoord kwam niet van Krol zelf. Een partijgenoot lekte deze boodschap van Krol. Nu twijfelt het 50Plus-boegbeeld of hij nog langer zal aanblijven bij de partij.

Volgens Henk Krol was hij er -na dagenlange twijfel- uit of hij wel of niet zou aanblijven als partijleider van ‘zijn’ 50Plus. Het antwoord was: ‘Ja!’ Maar, volgens De Telegraaf heeft een vertrouweling van Krol zijn overpeinzingen en besluit gelekt tegenover de media. Daarom beroept Krol zich nu op zijn standpunt.

Net als bij DENK rommelt het al weken tussen de mottenballengordijnen van de ouderenpartij 50Plus. De ruzie binnen de partij blijkt een geheel uit de hand gelopen machtsspelletje, zoals we wel vaker hebben gezien bij politici en politieke partijen.

De -inmiddels gewraakte- partijvoorzitter Geert Dales lag daarop rollebollend op straat met de drie Tweede Kamerleden van 50Plus. Geen goede reclame voor een partij die juist probeert het pensioen veilig te stellen.