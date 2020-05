Denk bestaat nog maar uit twee bestuursleden: Penningmeester zegt nu ook vaarwel tegen Öztürk!

Er lijkt geen einde te komen aan het moddergooien binnen de partij Denk. Vandaag bereikte ons op de redactie het bericht dat ook de penningmeester van het partijbestuur van Denk is opgestapt. Zodoende bestaat het partijbestuur nog maar uit twee personen, waaronder Selçuk Öztürk.

Şerif Uysal, de penningmeester van Denk, heeft afgelopen vrijdag afscheid genomen van het partijbestuur van de partij. Niet geheel onlogisch, want de partij lijkt momenteel eerder op een kickboksschool dan op een bestuurlijke macht. Om die reden besloot Uysal dus uit de ring te stappen en voorzitter Öztürk de rug toe te keren.

De partij verkeerd nu in een nog grotere crisis, omdat de partijstatuten voorschrijven dat er minimaal drie personen in het bestuur moeten zitten. Er zijn er nu nog twee over, dus dat is een probleem voor Öztürk. Ook blijkt uit de politieke wandelgangen dat helemaal niemand er op zit te wachten om Öztürk bij te staan om zodoende weer een volwaardig partijbestuur te vormen.

De enige troef die Denk nu nog in handen heeft is om zo snel als mogelijk een ledenvergadering te organiseren, al is dat momenteel lastig in tijden van coronacrisis. Wellicht dat ze deze online kunnen organiseren. D66 bewees onlangs immers dat dat wel degelijk mogelijk is. Alleen bestaat het partijbestuur van de partij van Jetten wel uit meer dan twee personen, dus is dat organisatorisch veel makkelijker te realiseren.

Farid Azarkan is inmiddels bekroond tot de fractieleider van Denk. Hij is er een voorstander van dat het voltallige partijbestuur van Denk opstapt, mede vanwege de toenemende druk van partijgenoten van lokale Denk-fracties. Meerdere bestuursleden gaven gehoor aan de oproep van Azarkan, waaronder nu dus ook de penningmeester van Denk.

En zoals we inmiddels wel van Selçuk Öztürk gewend zijn blijft een reactie op deze nieuwe ontwikkelingen voorlopig uit. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hij momenteel aan het graven is in de zandbak. Beetje water erbij en Özturk kan weer modderige köfte balletjes kneden om te gooien naar zijn (ex-)partijgenoten. Die reactie van Özturk krijgen we dus nog wel.