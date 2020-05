Buitenhof-gast Sinan Çankaya loopt lekker te bashen op ‘witte mannen’: ‘“Homofobie en homogerelateerd geweld in absolute zin komt nog het meest voor onder witte mannen”

Tijdens Buitenhof mocht schrijver Sinan Cankaya vrijuit zijn anti-blanke-mannen pleidoor voeren. De ‘witte man’ is uiteraard de bron van al het kwaad. In absolute zin, is de blanke man oververtegenwoordigd in het homogeweld – helaas praat hij niet over de relatieve cijfers. Dat het programma Buitenhof al een tijdje af is, werd maar al te pijnlijk duidelijk.

“In hoeverre speelt etniciteit een rol? Of gaat het om straatwaarden, masculiniteit, mannelijkheid? Dan hebben we het niet over etnische groepen”. “Homofobie en homogerelateerd geweld in absolute zin komt nog het meest voor onder witte mannen”, aldus Sinan Çankaya in #buitenhof pic.twitter.com/1vLF65j99Y — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 31, 2020

Het is weer helemaal hot om de blanke boze man van alles en nog wat de schuld te geven. Buitenhof was in dit opzicht weer het het hoogte-/dieptepunt van de week. Na enkele incidenten rondom anti-homo-intimidatie en geweld in Amsterdam probeert men direct alles goed te praten. Niet alleen allochtonen Nederlanders zijn homofoob, neen de blanke boze burger is nog vele malen erger. Dit is typisch gedrag voor de Randstedelijke goedmens.

Quatsch. Dat een advocaat zich hier überhaupt aan durft te wagen. Iedereen weet (behalve Sidney, blijkbaar) dat in Nederland geboren personen met een Marokkaanse achtergrond in de statistieken worden meegenomen als Nederlanders. Maakt meteen die oververtegenwoordiging duidelijk. https://t.co/edE0aaRyjt — Ken Stash (@KenStash) May 24, 2020

Mede-redacteur Kenneth Steffers ergerde zich eerder deze week ook al aan de statistieken rondom het homogeweld in Nederland.

Ondertussen ging Cankaya rustig verder met zijn pleidooi. Alles en iedereen is fout, behalve in Amsterdam – wat een verrassing….

“Buiten de politie Amsterdam zie ik op nationaal niveau heel weinig beweging”, aldus Sinan Çankaya in #buitenhof over etnisch profileren. Bekijk het hele gesprek op het YouTubekanaal van @Buitenhoftv https://t.co/BqyQnbCqGw pic.twitter.com/TGtBByAtmT — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 31, 2020

Waar ik me persoonlijk aan erger is het continu vingerwijzen van mensen ‘wie’ de schuldigen zijn in dit probleem. Uiteindelijk zijn is zowel de politiek als de samenleving zelf schuldig voor dit. De overheid en politie hanteert geen lik-op-stukbeleid, en de samenleving doet meer aan schijntolerantie dan dat ze zich daadwerkelijk in de bres springen voor de HoLeBi’s in deze samenleving.