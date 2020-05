China dreigt Nederland geen beschermingsmiddelen te verkopen. Amerikaanse ambassadeur: “Vreselijk!”

Het is aan de aandacht ontsnapt, maar Chinese typetjes hebben Nederland de afgelopen weken gedreigd niet langer medische beschermingsmiddelen te exporteren naar ons land. De reden? Nederland veranderde onlangs de naam van de officieuze ambassade van “The Netherlands Trade and Investment Office” in “Netherlands Office Taipei.”

China vindt dat Taiwan onderdeel is van… China. Taiwan denkt daar heel anders over. Het kleine landje wil niets te maken hebben met de Chinese Communistische Partij, en wil onafhankelijk zijn — wat het feitelijk natuurlijk ook is. Nederland heeft de naam van de ‘ambassade’ in Taiwan nu veranderd omdat de samenwerking met dat land zich steeds verder uitbreidt, aldus de Nederlandse vertegenwoordiger daar in een video die korte tijd later toch maar snel offline werd gehaald omdat Beijing woedend reageerde.

De Nederlandse vertegenwoordiger, Guy Wittich, stelde in de video dat “Trade and Investment” uit de naam van het kantoor is gehaald (of eigenlijk: de ambassade) omdat Taiwan en Nederland tegenwoordig op veel meer gebieden samenwerken.

In reactie heeft de Chinese ambassade in Nederland woedend gereageerd. De communistische autocraten eisten een “uitleg” en zeiden dat de naamsverandering aan de “core interests” van China raakte. Vervolgens kreeg het Nederlandse kabinet te horen dat het heel snel, meteen, moest vasthouden aan zijn “één China-principe.”

Dit is natuurlijk al erg genoeg, dit gezeik, maar China was nog lang niet klaar. Oh nee. Vervolgens gingen Chinese “analisten” los in de Global Times, wat weinig meer is dan een propagandakanaal van de ChiComs. De naamsverandering was hoegenaamd “een provocatie” die tot “regionale instabiliteit” zou leiden. En, jawel, Nederland zou ervoor gestraft worden.

Hoe? Nou, een hoogleraar aan het Institute of International Relations van de China Foreign Affairs University — Li Haidong — stelde voor: ophouden met het exporteren van medische beschermingsmiddelen naar Nederland. Aangezien dit soort figuren feitelijk woordvoerders van de Chinese overheid zijn weet je dat dit eigenlijk een keihard dreigement is van Beijing zelf.

Omdat we de naam van ons ‘kantoor’ in Taiwan hebben veranderd.

Dit is geschift.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra vindt dat ook en heeft woedend gereageerd.

Threats during a global health crisis?! Not a sign of solidarity. Not a sign of friendship. Vreselijk. https://t.co/jMDozTwzlG — Ambassador Pete Hoekstra (@usambnl) May 22, 2020

“Dreigementen tijdens een pandemie? Geen teken van solidariteit. Geen teken van vriendschap. Vreselijk,” schrijft Hoekstra volkomen terecht op Twitter.

