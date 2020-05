China toont weer spierkracht en wil coronavirus met wortel en tak uitroeien: heel Wuhan wordt getest op corona

De Chinese overheid is het coronavirus inmiddels spuugzat geworden. Alle draconische maatregelen die het land tot dusver heeft genomen, blijken onvoldoende te hebben geholpen. Kritiek vanuit buiten- én binnenland neemt toe, dus kiest het land voor de bekende strategie: een grootschalig project opzetten dat daadkracht en eensgezindheid uitstraalt.

China ligt in de clinch met de Verenigde Staten. Allereerst vanwege hun eigen beschuldigingen richting de Amerikanen. Gevolgd door Trump, die (terechte) kritiek op China ‘misbruikt’ als bliksemafleider voor de kritiek op zijn eigen regering.

En China betrekt Australië ook bij deze ruzie. Australië blijft namelijk maar vragen om een onafhankelijk (dus ook geen WHO) onderzoek naar de Chinese aanpak van het coronavirus en naar de rol van het viruslab in Wuhan. Australië zou volgens de Chinezen ineens een marionet zijn geworden in de ‘anti-China hetze, georkestreerd door Amerika’. Op het diplomatieke schaakbord van de VS en China, is de spanning dus wel te snijden op het moment.

En net als in het begin van de coronacrisis, toen men zich ook af begon te vragen of China wel echt zo open en eerlijk is als dat men al die tijd heeft beweerd, kwam China aanzetten met een groots project. In tien dagen tijd werd er een compleet ziekenhuis uit de grond gestampt. Alle ogen waren daarop gefixeerd. Tien dagen later: gelukt! Er volgden snel nog een paar ziekenhuizen en de publieke opinie leek even getemd. ‘China pakt wel echt door’, leek de consensus toen te zijn geweest. En net als toen wordt de aandacht verschoven van de ‘echte vragen’ naar dat van bombastisch theater.

Want laten we eerlijk wezen, dit project roept toch juist alleen maar meer vragen op? Wuhan was het originele epicentrum van de corona-uitbraak en zat rond eind februari pas écht in lockdown. De stad telt zo’n 11 miljoen mensen en ging pas op 8 april weer uit de lockdown. Vorig weekend werd er een cluster besmette patiënten ontdekt en afgelopen donderdag testten 28 Chinezen positief op het virus, terwijl zij geen symptomen hadden.

De tijd tussen de verspreiding van het virus en de signalering ervan, is voor de Chinese regering reden genoeg om die hele stad door te lichten. Ze zijn eigenlijk gewoon nog geen stap verder. En misschien wrijven ze zelfs wel in een vlek. Want door iedereen ‘vrijwillig’ te testen, trekt men natuurlijk wel massa’s mensen aan. Maar ach, gelukkig gaat er in China toch bijna niemand dood aan het virus.