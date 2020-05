Chinees onderzoek toont aan: coronavirus komt niet van dierenmarkt in Wuhan!

De wereld is weer een stukje dichter bij het ontrafelen van het mysterie rondom de oorsprong van het coronavirus. Chinese wetenschappers hebben de dierenmarkt in Wuhan uitgesloten, doordat zij bewijs hebben kunnen leveren van een veel eerdere besmette patiënt die nooit op die markt is geweest. Dan rest natuurlijk de vraag: waar komt het dan wél vandaan?

In het wetenschappelijke tijdschrift Nature hebben de Chinezen het onderzoek gepubliceerd. Zij blijven bij de hypothese dat het virus van dier op mens over is gegaan. De voedselmarkt in Wuhan zou alleen een ‘superverspreider’ zijn geweest. En van de groep mensen die voor het eerst besmet zijn geraakt (en in een vroeg stadium werden herkend en gedocumenteerd), blijkt dat één van die patiënten helemaal nooit ook maar in de buurt van die voedselmarkt is geweest!

Nou, toch maar weer een kijkje nemen bij China’s enige (erkende) zwaarbeveiligde virologie laboratorium, dat er dicht in de buurt ligt? Want als het niet die markt is geweest en niemand verder dat lab überhaupt mag onderzoeken… Het is en blijft verdacht!

Amerikaanse inlichtingendiensten beweren dat het virus in elk geval niet door mensen is gemaakt of genetisch is gemodificeerd. Al vraag ik mij af hoe ze dat zo zeker kunnen weten en of dat überhaupt uitmaakt. Misschien lijkt het virus heel normaal en natuurlijk te zijn ontwikkeld? Kan ook in een lab gebeuren en kan nog steeds zijn ‘ontsnapt’!