Column Jan Roos: Doodsbedreigingen voor mijn familie na grapje over NikkieTutorials? Ziekelijke dictatuur!

De zonen, dochter en moeder van Jan Roos zijn bedreigd nadat de opiniemaker een grapje maakte over de transgender-YouTuber NikkieTutorials. Hij noemde haar “Nikkie, voorheen met pikkie”. “Niet mijn sterkste en wat makkelijk,” geeft Jan toe. Maar de haat die hij en z’n familie daarna over hem heen kregen, laat hem niet los: “Een kolkende draaiing richting het putje van censuur.”

Ik word nazi, fascist, extreemrecht, radicaalrechts, islamofoob, homofoob, transfoob, seksist, vrouwonvriendelijk en racist genoemd. Niet af en toe, maar steevast. Het vreemde is dat ik het allemaal juist niet ben. Ik heb namelijk een hekel aan mensen die dat wel zijn. Maar waarom word ik dat dan toch steeds genoemd? Het antwoord is heel simpel. Ik mag niet meer meedoen, omdat ik zo betiteld word. Hetzelfde geldt voor politici als Wilders of Baudet. Je geeft ze een akelig stempel en klaar ben je. Buitenspel en fout. Het vreemde is dat mensen die die stickers plakken zelf heel snel beledigd zijn en in een sneu slachtofferschap duiken, terwijl zij juist zelf mensen daarmee proberen wegzetten als minderwaardig.

Ik maakte in het online satirisch programma Roddelpraat een grapje over Nikkie Tutorials. Het lieve kind is wereldberoemd omdat ze zich mooi kan opmaken met make-up. Hartstikke knap en heel fijn voor haar. Maar wat bleek, Nikkie was vroeger een jongetje en is omgebouwd tot vrouw. Is dat een probleem? Nou niet voor mij. Als mijn zoon, ik heb er twee, er achterkomt dat ie in het verkeerde lichaam, dus met de verkeerde sekse, is geboren ga ik ook met hem op reis naar zijn einddoel. En als dat is dat hij een zij wordt dan is dat zo. Ik zal hem helpen, steunen en zijn transitie mogelijk maken. Hij mag het mooiste meisje worden die hij wil zijn. Ik zal er voor hem zijn. Of haar. Kan mij het bommen. Wat ik mijn kinderen, ik heb er drie, meegeef is dat ze zichzelf moeten zijn en geluk moeten nastreven. Niets in mij zal ze daarin beperken.

Enfin. Ik maakte een grapje over Nikkie. Ik zei: “Nikkie voorheen met pikkie.” Een wat flauwe grap. Niet mijn sterkste en wat makkelijk, dat geef ik toe. Maar wat er daarna gebeurde was ongekend. Een week lang rolden de doodsbedreigingen bij me binnen. Honderden berichten dat ik op allerlei wijze moest sterven. Mijn dochter van twaalf werd verteld dat ze lelijk was. Mijn zoons van tien werden mongool genoemd. Mijn moeder was een enge heks die snel moest doodgaan. En de meest verschrikkelijk ziektes werden over ons uitgestoord.

Moraal van het verhaal was dat ik geen respect had voor transseksuelen en dus kapot moest. De reacties van deze jongelui, die boos waren over mijn slappe humor, was dat ik en mijn familie een pijnlijke dood moesten sterven. De producent van het programma schrok zo dat het gelijk offline werd gehaald en het moest stoppen.

Ik ben er van geschrokken. Zelfs zo erg dat ik even uit het veld geslagen was: wát een haat ten aanzien van een stom grapje. Een roep om respect, terwijl in dezelfde tekst staat dat mijn familie moest worden gedood. Wat een haat en allesvernietigende kwaadheid over iets totaal nietszeggends.

Het opnieuw interpeteren van termen als fobie, racisme en haat maakt alles stuk. En daarmee is alles niks en niks meer alles. Want wanneer een grap niet meer kan omdat het zogenaamd respectloos is, maar de reacties daarop zo heftig zijn, kan niets meer. Dat is een kolkende draaiing richting het putje van censuur. Daarmee krijg je geen betere samenleving of verdraagzaamheid, maar een ziekelijke dictatuur van zogenaamd deugdelijkheid.

Tegen die tijd dat deze types aan de macht zijn is alle creativiteit stuk en zullen er alleen nog killing fields overblijven, met knevels voor eenieder die niet voldoet aan de deugprincipes van mensen die een gecensureerde eensgezindheid nastreven. De echte fascisten konden hier alleen maar van dromen. Ze kunnen van mij het nona genieten. Als dit het gevecht is dat ik moet bevechten voor de vrijheid van mijn kinderen, dan zij het zo. Ik sta voor vrijheid en humor. En iedereen die daar problemen mee heeft kan heel ernstig de tandjes van me krijgen.