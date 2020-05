Coronaschade in Nederland is enorm! ABN Amro: ‘zeker €45 miljard euro omzetverlies’

ABN Amro heeft uitgerekend hoeveel alle bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling, bij elkaar aan omzetdalingen hebben opgegeven. Groothandels, winkels, industriële bedrijven en horecazaken hebben bij elkaar zeker 45 miljard euro aan omzetdalingen opgegeven!



De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is het vangnet dat de overheid voor bedrijven heeft opgezet, om de loonkosten tot 90 procent mee te vergoeden. Groothandels hebben het leeuwendeel van die 45 miljard euro omzetverlies te verduren, zo’n 16 miljard euro. Industriële bedrijven ongeveer 10 miljard euro omzetverlies, winkeliers 6 miljard en transportbedrijven 4 miljard euro. Horeca zit er tussenin met iets meer dan 4,5 miljard euro, aldus ABN Amro.

In Nederland gaat het dus behoorlijk hard met de centen. Wellicht een open deur, maar het is wel fijn om daar eens wat getallen bij te krijgen. Zo krijgen we langzamerhand scherp welke sector het hardst wordt getroffen en waar het geld het meest nodig blijkt. Helaas betekent dat ook dat sommige ondernemers de bui inmiddels al wel zullen voelen hangen. Want zoals minister Koolmees (SZW, D66) al liet doorschemeren: straks kan niet iedereen meer op staatshulp rekenen.

Dat wordt een bittere pil straks. Bedrijven die links en rechts op de klippen zijn gelopen, minder inkomsten, hogere belastingdruk en zo’n beetje iedere markt kampt met hetzelfde probleem. Volgens mij gaat dit zo’n enorme impact op onze maatschappij hebben, een beetje zoals 9/11. Toen leefden we ook ineens in een totaal andere wereld, maar dat besef duurde soms even.