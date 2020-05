‘Coronavirus mogelijk ook soa’ – Schrikbarende conclusies in analyse van ‘slooptocht’ coronavirus

In de Volkskrant worden de voorlopige conclusies, over zo’n beetje alles wat bekend is over het coronavirus, uiteengezet. Enkele zaken zijn al bekend, maar het virus blijkt overduidelijk zéér zwaar te zijn onderschat. Werkelijk schrikbarend! Hier, een voorproefje: de kans bestaat dat het coronavirus ook seksueel overdraagbaar is!

Met inmiddels ruim 4 miljoen bevestigde ziektegevallen en 300 duizend sterfgevallen, is artsen en wetenschappers het een en ander opgevallen bij het coronavirus. Veel van de informatie uit de onderzoeken waar in februari en maart nog geen bevestiging voor kon worden gevonden, blijkt nu wel te kloppen!

Hoe werkt het virus?

Het virus penetreert het lichaam inderdaad via de ACE2-receptoren van (afweer-)cellen in de neus, mond, keel en ogen. Vervolgens laat het virus die cellen vollopen met vocht en blijft, in het geval van bloedcellen, de lucht bovenin de cel vastzitten. Die cellen dalen vervolgens naar de longen en gaan ontsteken. En de longblaasjes barsten van de ACE2-receptoren. Jackpot voor het virus…

Longen

Na ongeveer een week lijkt het lichaam haast spontaan uit te kunnen vallen. De cellen zijn in zulke grote aantallen aanwezig dat de longen dreigen te verdrinken. Er is bijna geen teken van ademnood bij de patiënten, terwijl er wel ontzettend weinig zuurstof in het bloed zit. Beademen lijkt vaak ook maar weinig uit te halen, omdat de zuurstof de cellen niet of nauwelijks kan bereiken, kortom: ze stonden voor een raadsel. Het virus trok de cellen langzaam uit het bloed weg. Alsof je de remkabels van alle vrachtwagens op een snelweg in één keer door zou knippen. Want waar dat zou leiden tot ongelukken en opstoppingen, zo deed dit virus dat ook. Het bloed begon bij ernstig zieke patiënten te stollen. Ook in longaders en longslagaders. Bloedproppen waren soms het gevolg. Artsen noemden het ‘ongekend’.

Soa

Alle andere gruwelijke (neven-)effecten zal ik hier niet allemaal beschrijven (zo’n beetje het hele lichaam krijgt namelijk een flinke tik mee). Maar de meest opmerkelijke conclusie die men heeft getrokken, kan ik u niet ontnemen:

“Wetenschappers achten de kans groot dat het om onschuldige genetische fragmentjes van het virus gaat en dan is er geen reden voor alarm. Maar als er wél besmettelijke virusdeeltjes worden getraceerd, (…): dan zou covid-19, (…), ook nog eens een seksueel overdraagbare aandoening kunnen zijn.”

Dit zou nog wel eens een flinke bom onder alle versoepelingsambities kunnen leggen.