David Pinto: ‘Arnon Grunberg, Marokkanen worden niet opgepakt bij razzia’s en zuchten niet in concentratiekampen!’

De bijdrage van Arnon Grunberg aan de Dodenherdenking heeft veel mensen in verbazing doen opkijken. Gek is dat niet; het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog valt simpelweg niet te vergelijken met het vermeende lot van de ‘Marrekkane’, hoeveel moeite hij zich ook getroost in een vermetele poging de hoofdprijs in de deugcompetitie weg te kapen voor de neus van concurrenten als Claudia de Breij, Leo Lucassen, GroenLinks, PvdA en D66.



Daartoe uitgenodigd door een coöpterend gezelschap hield Grunberg op 4 mei een lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ter gelegenheid van de dodenherdenking. De schrijver sprak mooie en fraaie volzinnen, maar zei niets, raakte geen andere harten dan die in zijn eigen kringen waar de superieure moraal naar eigen zeggen is heruitgevonden. “En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden. Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.”

Met de ‘bepaalde bevolkingsgroepen uit de duistere tijden van de twintigste eeuw’ wordt door Grunberg zonder twijfel de Joodse bevolkingsgroep van Nederland bedoeld. Van de naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 om het leven gekomen en verreweg de meesten van hen in de gaskamers. Het aantal dodelijke slachtoffers onder de Joden in Nederland is daarmee procentueel gezien het hoogste in vergelijking met andere Europese landen waar de Nationaalsocialisten huishielden en vormt tot op de dag van vandaag een enorm litteken op het geweten van Nederland.

De frase “als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij” deugt van geen kant. Dat is een grove miskenning van wat de Joden overkwam, in Nederland evenzogoed als in andere Europese landen. Hoeveel Marokkanen zijn inmiddels bij razzia’s opgepakt? Hoeveel Marokkanen zijn momenteel gedwongen om op onderduikadressen te verblijven en die zodoende de straat niet meer opkunnen? Hoeveel Marokkanen zuchten momenteel vertwijfeld in concentratiekampen? Hoeveel Zyklon B hebben zij in de filters boven zich uitgestrooid zien worden?

Marokkanen voeren de verkeerde ranglijsten aan. Zij worden echter niet opgepakt bij razzia’s, zitten niet gedwongen verscholen in kelders of op zolders, maar zijn daarentegen opvallend en vaak op een opvallend negatieve wijze in de publieke ruimte aanwezig. Zij zuchten niet in concentratiekampen, maar zijn vrij in Nederland waarbij zij voor nu en in de toekomst absoluut geen vrees behoeven te hebben om vervolgd te worden op grond van hun nationaliteit of islamitische overtuigingen. Sterker: sinds de komst van grote groepen Noord-Afrikanen zijn de Joden weer aan het onderduiken, emigreren of vermommen zich zoals in de Tweede Wereldoorlog. Joodse scholen, religieuze gebouwen en instituties worden noodgedwongen bewaakt.

Op een krappe 200 meter van de Nieuwe Kerk hield de Nederlandse Koning Willem-Alexander ook een toespraak: “Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.” Dat waren woorden die de Joodse Jules Schelvis zes jaar voor Arnon Grunberg in precies diezelfde kerk uitsprak. Het is werkelijk ten hemelschreiend dat zes jaar na Jules Schelvis op die plek een gemankeerd Gutmensch de negatieve bijdrage van het Noord-Afrikaanse volksdeel in Nederland ‘goedpraat, uitwist, apart zet en normaal probeert te maken wat absoluut niet normaal is’. Dat hij dat vergelijkt met het lot van de Joden vanaf 1940. Dat hij de plaats van de kleine, frêle Joodse man met de heldere ogen op zo’n afschuwelijke manier misbruikt om de akkers van zijn eigen verdienmodel in te zaaien.

Hij moet wel een verschrikkelijke en akelige (zelfhatende) antisemiet zijn in de sfeer en traditie van de nazi’s. Of hij is gewoon verschrikkelijk opportunistisch, dom, en politiek correct. Dat kan natuurlijk ook.