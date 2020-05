De DENK-soap gaat door: Rotterdamse fractie vindt gedwongen vertrek Azarkan “volkomen onacceptabel”

Het was werkelijk bizar woensdag: het tweekoppige bestuur van DENK kondigde aan dat Farid Azarkan — opvolger van Tunahan Kuzu als fractieleider in de Tweede Kamer — uit de partij was gegooid. Meneer had zich namelijk niet lief genoeg opgesteld jegens Selçuk Öztürk. En ja, dat is tegenwoordig blijkbaar een dodelijke zonde in die partij. Werkelijk bizar, vindt ook de lokale Rotterdamse afdeling van DENK.

Volgens ‘het bestuur’ (lees: Öztürk) heeft Azarkan “de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeeld.” Ook zou hij “in strijd met het belang van Denk en gemaakte afspraken en besluiten” handelen. Daarom mag hij niet langer spreken en handelen namens de partij, “noch de partij vertegenwoordigen.”

Kort nadat dit besluit publiek werd gemaakt nam de vórige fractieleider van DENK, Tunahan Kuzu, het op voor Azarkan. “Dit is natuurlijk een krankzinnige actie,” aldus het Lammetje dat opeens een Leeuw blijkt te zijn. “Een tweede broedermoordaanslag door Öztürk. Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta tweehonderd procent achter Farid Azarkan.”

Kuzu en Azarkan weten zich nu gesteund door Stephan van Baarle, DENK-fractieleider in de gemeente Rotterdam. “Het is onacceptabel en illegitiem dat een bestuur zonder draagvlak de partijleider royeert,” aldus van Baarle op Twitter. “De twee overgebleven leden van het partijbestuur dienen in het partijbelang hun zetels per direct ter beschikking te stellen.”

In een video bij zijn tweet zegt hij, net als Kuzu, “tweehonderd procent” achter Azarkan te staan.

DENK Rotterdam staat 200% achter politiek leider @F_azarkan. Het is onacceptabel en illegitiem dat een bestuur zonder draagvlak de partijleider royeert. De twee overgebleven leden van het partijbestuur dienen in het partijbelang hun zetels per direct ter beschikking te stellen. pic.twitter.com/9P4vPGXn05 — Stephan van Baarle (@StephanvBaarle) May 6, 2020

Van Baarles statement is enigszins verrassend omdat hij, zo heb ik me laten vertellen, in het verleden altijd op de hand van Öztürk is geweest. Blijkbaar gaan de acties van die man zelfs zijn oude bondgenoten te ver.

En zo is Öztürk er op epische wijze in geslaagd om a) iedereen tegen zich in het harnas te jagen én b) DENK op ongekende wijze te beschadigen. Goed gedaan hoor, Selçuk, critici van DENK hadden niet op meer kunnen hopen.

