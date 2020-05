Denk woedend over uitspraken van Aboutaleb in Marokkaans interview! Aboutaleb: ‘Marokkanen zijn beter geïntegreerd dan Turken’

Burgemeester Aboutaleb krijgt een veeg uit de pan van de Rotterdamse fractie van Denk. Zij zijn namelijk woedend op Aboutaleb. Aboutaleb heeft in een Marokkaans interview – voor een Marokkaanse nieuwssite – gezegd dat Marokkanen gewoon vele malen beter zijn geïntegreerd dan Turken in Nederland. Turken zouden alleen maar bezig zijn met Turkije volgens Aboutaleb. Denk eist opheldering van de burgemeester.





In het interview vraagt de host aan Aboutaleb waarom Turken beter geslaagd zijn dan Marokkanen in Nederland. Aboutaleb is het niet eens met deze vraag, hij zegt juist dat het precies andersom is. Turken zijn juist degene die zwaar achterlopen.

,,Turken hebben vaak hun blik gericht op Turkije. In Turkije wordt alles geregeld wat ze doen. Inmenging van de Turkse overheid met de Turkse gemeenschap in dit land is groot. De hand van Erdogan reikt tot in de moskeeën.’’

Ergens maakt Aboutaleb natuurlijk een punt, we hebben allemaal de ‘Turkenrel’ van 2017 gezien. Dat was voor menig Nederland een grote schok. Toch is dit een flink boude generalisatie die je niet verwacht van een burgemeester van Rotterdam. Hij scheert hiermee alle Turken over één kam, en dat is gewoon niet fair.

,,De hand van Rabat reikt hier niet tot in de moskeeën. Er is geen sprake van grote Marokkaanse inmenging. Als je hier op straat aan een Marokkaan zou vragen wie de premier is van Marokko; weinig kans dat hij dan zou zeggen: dat is de heer El Othmani. Hij is niet geïnformeerd, hij heeft dat nieuws niet. Als je aan een Turk zou vragen wie er bestuurt in Turkije, dan zou hij de namen noemen van allen die verantwoordelijk zijn in Turkije.’’

Denk is absoluut niet blij met dit interview en de opmerkingen van Aboutaleb. Dit past niet in inclusieve plaatje van Rotterdam wat Denk voor ogen heeft.

,,Dit is geen inclusief taalgebruik. Het is niet goed om groepen tegen elkaar op te zetten met als inzet wie meer of minder geslaagd is.’’ Ook stoort het Van Baarle dat Aboutaleb praat over ‘Turken en Marokkanen’. ,,Dit stadsbestuur hoort te spreken over Turkse Rotterdammers of Marokkaanse Rotterdammers. We gaan hem vragen om deze uitspraken terug te nemen.’’

Het interview van Aboutaleb zorgt niet alleen voor onrust in Rotterdam ook bij de Islam Democraten in Den Haag valt de opmerking compleet verkeerd.

,,Hij schept een totaal verkeerd beeld. De meeste Turkse organisaties hebben niets met Erdogan te maken. Hij moet ophouden met zijn vingertje te wijzen naar de Turkse gemeenschap.’’