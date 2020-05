Dieetgoeroe Frans Timmermans hekelt houding Nederland in EU-fonds kwestie: ‘We moeten niet nee zeggen, omdat het idee uit Brussel komt’

Nadat bekend was geworden dat de EU het wel ziet zitten om een gigantisch fonds van 750 miljard te realiseren, was het wachten op de immer olijke Frans Timmermans. Gelukkig mocht hij zijn speech indienen bij Nieuwsuur. Timmermans ziet alleen maar voordelen, wij, als Noord-Europa zijnde moeten solidair zijn met de rest van de Unie. Ook hekelt Timmermans de houding van de Nederlanders; we moeten niet bij voorbaat ieder voorstel uit Brussel weigeren.

Volgens Timmermans zijn WIJ juist degene die ideologisch blind zijn, we zijn te kordaat bij het afwijzen van voorstellen uit Brussel. Uitgerekend wij Nederlanders moeten onze ‘dogma’s’ laten vallen, terwijl datzelfde gezegd kan worden over de EU-zeloot Timmermans.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, wil dat de Nederlandse politiek naar het Nederlandse belang kijkt en het voorstel om 750 miljard euro in een Europees herstelfonds te storten niet meteen afwijst. #Nieuwsuur pic.twitter.com/JSAT36euuZ — nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 27, 2020

Mocht het fonds er komen dan zijn Spanje en Italië toch wel de grote winnaars. Zij hebben volgens de verdeelsleutel recht op het grootste bedrag aan giften, en mogen het meeste ‘lenen’.

Europese Commissie misbruikt Corona om superstaat te stichten. Voorstel: gezamenlijke #EU-schulden maken en EU-belastingen heffen. Daar mag Nederland NOOIT mee akkoord gaan! Nu moeten parlementen van 27 EU-lidstaten aan noodrem trekken. Hadden we nog maar een referendum! #FVD pic.twitter.com/yFmsWqPBCd — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 27, 2020

Derk Jan Eppink ziet de bui al hangen. Nederland – en andere Noord-Europese landen – gaan de pinautomaat worden. Door de coronacrisis wordt Nederland alsnog de pinautomaat van Europa.

Toch blijft er redelijke verdeeldheid binnen de EU over het fonds. 23 landen zitten te springen om dit fonds, terwijl de vier overige lidstaten hier totaal niet op zitten te wachten. En met goede redenen: zij zullen diep in de portemonnee moeten tasten om deze grap te kunnen betalen.