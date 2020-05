Duits Constitutioneel Hof fluit ECB terug en zet daarmee ‘de bijl aan de wortels van de Europese integratie’

Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), dat bestaat uit ruim 2 biljoen euro aan staatsschulden, rammelt volgens het Duits Constitutioneel Hof aan alle kanten. Op last van de Duitse regering en de Bondsdag moet de ECB nu binnen drie maanden met een beter beleid komen, of de Duitse centrale bank mag niet langer met de ECB samenwerken. Een flinke klap voor de hele EU!

In tegenstelling tot de Nederlandse grondwet, staat de Duitse grondwet (op een aantal terreinen) boven het Europese recht. En het Duits Constitutioneel Hof put daar nu zijn kracht uit.

Het ECB-opkoopprogramma is namelijk niet perse in strijd met de Duitse grondwet, maar is volgens het Hof wel ‘buitenproportioneel en onvoldoende gemotiveerd’. Duitsland (en het Europees Verdrag zelf trouwens ook) maakt namelijk onderscheid tussen monetair beleid (terrein van de ECB) en economisch beleid (terrein van de lidstaten).

De Duitse professor Markus Kerber, die grotendeels verantwoordelijk is voor deze rechtszaak, legt het probleem eigenlijk haarfijn uit met zijn kritiek op voormalig ECB-president Mario Draghi. Die laatste heeft namelijk gezegd dat de ECB de euro ‘koste wat het kost’ zou gaan redden. Kerber zei daarop het volgende: “Het is niet en ook nooit de taak van de ECB geweest om de euro te verdedigen. Of en hoe de Europese muntunie zou moeten worden verdedigd, is puur een zaak van de overheden in de eurozone.”

Hoogleraar recht van de Economische en Monetaire Unie, René Smits, ziet dat duidelijk anders. “Het is een bom onder de onafhankelijkheid en het functioneren van de Europese Centrale Bank, het is een klap in het gezicht van het Europees Hof van Justitie, en het zet de bijl aan de wortels van de Europese integratie”, zegt Smits. Hij gaat verder: “Het primaat van het Europese recht boven het nationale recht is een grondelement in het Europese Verdrag. Luxemburg heeft het laatste woord. Karlsruhe gaat hier tegenin en wil ook nog eens de ECB laten toetsen wat evenredig is.”

Luxemburg heeft dus blijkbaar toch niet het laatste woord, anders was er vooralsnog niks aan de hand geweest! En volgens mij is het ook alleen maar goed dat zo’n Europese Centrale Bank niet zomaar met biljoenen kan gaan lopen strooien, zonder daar ook maar enigszins verantwoording voor af te hoeven leggen.

De miljarden die Hoekstra nu leent om Nederland te redden, moeten we uiteindelijk zélf terugbetalen. Maar als Hoekstra zomaar ineens lukraak miljarden begint te lenen, zonder dat we daar ook maar enig idee van hebben of dat nou wel echt nodig is, dan wordt ‘ie ook snel teruggefloten (of niet herkozen). Maar als de ECB dat doet, denk je dat de hoofdverantwoordelijken dan ter verantwoording worden geroepen?

Natuurlijk niet. Die willen ‘koste wat het kost’ de Europese Unie redden, of u dat nou honderden, duizenden of tienduizenden euro’s moet kosten! Het is niet voor niks dat er in Duitsland 1750 economen en rechtsgeleerden protesteerden tegen het ECB-beleid van schulden opkopen. Hartstikke goed dat de Duitsers de ECB terugfluiten. Ik vertrouw die hele organisatie niet.