Duitsland door versoepeling coronamaatregelen weer terug bij af: reproductiegetal stijgt boven de 1

Jammer, maar helaas. Ook Duitsland heeft stappen ondernomen om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat heeft ertoe geleid dat de reproductiegraad, die onder de 1 moet blijven om het virus in te kunnen dammen, is gestegen tot 1.1. Dat betekent dat het aantal infecties weer toeneemt.

Overheden hanteren bij het versoepelen van de maatregelen een simpele vuistregel: versoepelen kan, zolang het reproductiegetal (de R0) onder de 1 blijft. Dan besmet (gemiddeld) één persoon, in het uiterste geval, maximaal één ander persoon. Een R0 van 1.1 betekent dan dus dat iedere 10 personen, 11 anderen besmet.

De zwakke plek van deze richtlijn is natuurlijk de hoeveelheid zicht die je op de situatie hebt. Want door middel van (zoveel mogelijk) tests afnemen, krijg je een beter beeld. ‘Gelukkig’ is Duitsland een land dat wél uitvoerig test, dus is die zwakke plek in dit geval niet zo’n grote factor.

Tegelijkertijd betekent het, en hierom staat die ‘Gelukkig’ van hierboven ook tussen aanhalingstekens, dat die 1.1 dus behoorlijk accuraat moet zijn. Er zullen mensen zijn die denken ‘overdrijf niet zo, het is maar 0.1 boven de 1’. Bedenk je wel dat Duitsland begon te versoepelen toen het een R0 van 0.65 constateerde. We hebben het dan over een forse stijging van net geen 70 procent, in minder dan een week tijd!

Gelukkig (dit keer zonder aanhalingstekens) valt het virus dit keer wel sneller in te dammen, vanwege bepaalde maatregelen die nog wel in werking zijn. Maar het belooft niet veel goeds voor andere landen die overwegen te versoepelen. Zuid-Korea vreest momenteel ook alweer een uitbraak. En die namen het virus vanaf het begin al serieus. Die zijn er dus ook nog lang niet…