Eindbaas. Wat zou Kees van der Staaij (SGP) doen als hij partijleider was van D66: ‘Ik zou de partij opheffen’

Bij D66 is er ophef ontstaan omdat enkele ‘prominenten’ per se een vrouw als partijleider willen. De grootsheidswaanzin van de partij neemt ook enge vormen aan. Ze menen namelijk de eerste vrouwelijke premier te kunnen leveren. Terwijl D66 juist eerder hard op weg is naar de 0 zetels. Gelukkig loopt Kees van der Staaij nog rond in Den Haag: de SGP-politicus zegt wat bijna heel Nederland denkt/hoopt.



