EINDELIJK! We kunnen vanaf 1 juni ECHT allemaal getest worden op corona!

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verzekerde het al een paar keer eerder: ‘Vanaf 1 juni kan elke Nederlander worden getest op het coronavirus’. Alleen zagen we de afgelopen tijd wel vaker dat we niet zomaar blindelings kunnen vertrouwen op de informatie van de overheid. Zo bleef het vaak onduidelijk hoe de coronamaatregelen moesten worden toegepast in de praktijk.

Het duur even, maar vanaf 1 juni is er eindelijk de mogelijkheid dat elke Nederlander met corona-achtige symptomen zich kan laten testen op het virus. Als we dat nou veel eerder voor elkaar hadden gekregen, dan hadden we nu wellicht niet geleefd in een ‘anderhalvemeter-maatschappij’. Hoewel dat laatste natuurlijk gissen blijft.

Iedereen die zich wil laten testen op het virus kan zich vanaf eind volgende week melden bij de GGD. Wel moet men eerst een afspraak maken via een speciaal telefoonnummer dat volgende week zal worden gelanceerd middels een overheidscampagne in de media.

“De eerste tests zullen op 1 juni, Tweede Pinksterdag, worden afgenomen”, aldus Sjaak de Gouw, GGD-directeur en portefeuillehouder infectieziektebestrijding tegen de NOS.