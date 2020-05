Ellie Lust zegt wat DDS-reporter al jaren roept: ‘Marokkanen oververtegenwoordigd in geweld tegen homo’s!’

Hèhè! Het hoge woord is eruit hoor: ‘Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd in geweld tegenover LHBTI’ers.’ Uw DDS-reporter en ervaringsdeskundige Kenneth riep dat al jaren, maar nu doet ook ex-politietopvrouw Ellie Lust een boekje open op de vraag uit welke hoek anti-homogeweld voornamelijk komt.

Het was bijna historische televisie gisteravond in -de meestal kritiekloze- talkshow Dit is M met Margriet van der Linden. Ellie lust zat daar aan tafel om te praten over het steeds maar toenemende anti-homogeweld in ‘die lieve Amsterdamse stad’. Voor de derde keer in een maand tijd werden onschuldige homoseksuelen fysiek en verbaal aangevallen vanwege hun seksuele geaardheid. In alle drie de gevallen werd de dadergroep omschreven als Noord-Afrikanen, ofschoon Marokkaans-Nederlands reltuig.

Tot op heden bleef iedereen een beetje vaag over het daadwerkelijke daderprofiel, maar nu het wederom om Marokkaans-Nederlandse jongeren bleek te gaan, kon zelfs presentatrice Margriet van der Linden niet meer om de hete brei heendraaien. Ze leek opeens wel 360 graden gedraaid en hamerde er op dat het daderprofiel werd benoemd.

Nu Ellie Lust niet meer bij de politie werkt kan ze vrijuit praten over haar ervaringen bij de politie en ook omtrent anti-homogeweld. Ze zei dan ook:

“Dat stigma dat het vooral Marokkanen zijn, lijkt helaas te kloppen.”



Nog geen twee weken geleden schoven de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en D66-partijleider Rob Jetten nog aan aan de desk van Van der Linden om te praten over het toenemende anti-homogeweld in onze hoofdstad. Op de vraag van Van der Linden uit welke hoek het anti-homogeweld afkomstig was antwoordde Halsema toen stellig: “Het is volgens mij vrij wijd verbreid. De gedachte dat het zich alleen maar onder een groep concentreert is volgens mij een illusie. Volgens mij zie je dit gedrag onder heel veel verschillende groepen terug.”