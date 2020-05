Engeland begint langzaamaan met haar ‘herstart’. ‘Twee-meter-regel wordt mogelijk geschrapt, er is namelijk geen hard bewijs voor deze maatregel’

Ook in Engeland is de vraag groot naar het herstarten van de economie. De Britten voelen namelijk de bui al hangen, er moet nu weer serieus worden nagedacht over de herstart, of de gevolgen van de economische recessie zijn niet te overzien. Ook gaat de overheid de twee-meter-regel mogelijk herzien, er is namelijk te weinig bewijs om deze maatregel geforceerd te blijven handhaven.





Professor Robert Dingwall, lid van de wetenschappelijke adviesraad van de overheid, zegt dat er eigenlijk geen bewijs is dat de geldende twee-meter-regel noodzakelijk is. Hij acht het dan ook niet meer dan normaal dat de Britten dit beleid terug schalen naar anderhalve meter. Er is volgens hem namelijk geen geldig bewijs dat twee meter afstand houden noodzakelijk is. Het is namelijk niet zo dat je direct wordt besmet als je enkele seconde in de rij staat naast iemand, of als je toevallig langs elkaar loopt in de supermarkt. Het virus werkt zo helemaal niet, er is een langere tijd van contact nodig namelijk.

Ook stelt Dingwall dat het niet nodig is om half panisch hardlopers op de stoep te ontwijken, er is volgens hem geen enkel wetenschappelijk bewijs hiervoor. Ook andere wetenschappers hebben kritische noten toe te voegen aan het Britse twee-meter-beleid.

Wanneer de Britten de scholen en de economie weer openen zou het dus goed kunnen dat de twee-meter-regel wordt bijgesteld.

De spanningen lopen hoog op in Engeland, Boris Johnson moet en zal deze week met een exitstrategie moeten komen. Johnson was nog nauwelijks hersteld en weer terug op werk of de Britten zetten hem direct onder druk. In Engeland zal de ontevredenheid alleen maar toenemen naarmate de tijd verstrijkt. Het is dus wachten op het eerste concrete voorstel voor een exitstrategie.