Enorme drukte in winkelstraten afgelopen weekend! ‘Je moet dit in goede banen leiden’

Afgelopen weekend was het weer hartstikke druk op straat, zo druk dat de branchevereniging Detailhandel aan de noodbel trekt. Zij achten het namelijk onverstandig dat er geen regelgeving is hoe mensen zich dienen te gedragen in de buurt van de winkels. Gemeenten zullen hierbij moeten gaan helpen!

Tot nu toe roepen burgemeesters alleen mensen op om thuis te blijven. Dit is het advies van de burgemeester, maar dit advies mag je natuurlijk naast je neerleggen. Dit is juist iets wat de branchevereniging graag wil zien veranderen. Het was namelijk in sommige steden gevaarlijk druk op straat. Voor winkeleigenaars wordt het zo wel heel lastig om zich aan de anderhalvemetersamenleving te houden.

Mede door de naderende zomer, afname van de ‘ernst’ van het virus en andere redenen gaan mensen zich weer steeds meer op straat begeven. En aangezien er niet veel te doen is, gaan mensen maar naar drukke winkelstraten. Want de winkels zijn nog wel open.

Daarom wil de branchevereniging in gesprek met diverse veiligheidsregio’s er moeten namelijk concrete dingen worden afgesproken.

„Met de juiste maatregelen is de veiligheid goed te borgen, dat gebeurt in winkels al. Maar het is lastig voor consumenten als iets in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet”, zegt directeur Hester Duursema. „Er is een protocol verantwoord winkelen. Dan willen we niet dat er allerlei alternatieve maatregelen worden ingesteld, of verschillende plaatselijke noodverordeningen.”