Eurofiele Rob Jetten draait door, geeft Rutte draai om de oren: ‘Europa een feestcommissie? Hoe durft ‘ie?!’

We weten al lange tijd dat D66 de originele weg-met-ons, pro-VSE (Verenigde Staten van Europa) partij van Nederland is. Daar maken de nepdemocraten eigenlijk geen geheim van. Sterker nog, toen het volk tegen hun eurofiele plannen stemde in een referendum besloten ze maar meteen om de ‘d’ in hun naam letter-non-grata te maken.

Maar wat Rob Jetten nu doet in een interview met NRC Handelsblad gaat wel héél ver. Ja, zelfs voor zijn eurofiele, megalomane, anti-democratische, technocratische kulpartij van, voor en door ouderenhaters. Meneer zegt zich namelijk dood te ergeren aan “de jolige grapjes” van premier Mark Rutte over… het Grote Europese Project.

Wat? Ja, echt waar. Lees deze paragraaf maar:

Zoals onlangs nog in de Tweede Kamer, toen Rutte de EU vergeleek met „een feestcommissie op zoek naar een feest”. Of als de premier praat over EU-leiders alsof het kleuters zijn („Soms kun je iets weggeven dat al weggegeven was en is de ontvanger toch weer blij”). Of als hij op een EU-top verschijnt met een Chopin-biografie onder de arm omdat er toch niks te onderhandelen valt („Meepraten? Ik zou niet weten waarover.”)

Het regeerakkoord wil hij zelfs openbreken, aldus Jetten. “Het is achterhaald op sommige punten,” zegt hij daarover. “Het Europese herstelplan voor na corona is een tijdelijke, maar heel forse investering die we móéten doen.” Waarmee hij dus bedoelt dat de Nederlandse belastingbetaler de rekeningen van Zuid-Europa moet betalen.

In dat akkoord staat onder meer dat er geen verdere stappen richting een “transferunie” genomen moeten worden. Maar wat zegt Jetten daar nu over? Ja, je raadt het al: hij wil juist dat we dat wél doen. En snel een beetje ook.

“Het is nu juist verstandig om die stappen wel te zetten. Dat is in het Nederlandse belang: zodat een bloementeler zijn bloemen in Italië kan blijven verkopen.”

He, wat? Een Nederlandse bloementeler kan zijn bloemen niet in Italië verkopen in de toekomst als we nu niet voor een Verenigde Staten van Europa gaan?

Totale gekkigheid. Gestoorder dan dit wordt het niet.

Maar ja, we hebben het hier over D66. Dat zegt genoeg.