Femke Halsema: ‘Amsterdammers moeten meer bewegingsvrijheid krijgen, jongeren moeten weer naar Artis kunnen!’

Femke Halsema is zich goed bewust dat we tot het einde van dit najaar nog vastzitten aan de anderhalvemetersamenleving. Toch vindt ze dat we moeten gaan nadenken over de bewegingsvrijheid van Amsterdammers. Ze stelt namelijk dat het niet goed is voor jongeren om zo weinig bewegingsvrijheid te kennen, jongeren moeten weer naar buiten, naar musea of andere culturele instellingen.



Mits het natuurlijk strookt met de visie van wetenschappers, is Halsema ervan overtuigd om de samenleving snel weer te openen voor bepaalde leeftijdsgroepen. Ze is namelijk van mening dat we jongeren niet zo lang binnen kunnen blijven houden. Dus zolang het op een verantwoorde wijze kan, moeten we jongeren zo snel mogelijk weer meer bewegingsvrijheid gaan geven.

Burgemeester Femke Halsema wil meer bewegingsvrijheid voor Amsterdammers. ‘We moeten aandacht hebben voor opgroeiende jongeren tot 23 jaar en ouderen die thuiszitten.’ Zo zou Halsema jongeren voorrang willen geven om naar Artis te gaan en ouderen voor de musea. #Op1 pic.twitter.com/95I7bvsr14 — Op1 (@op1npo) May 3, 2020

Dit is eigenlijk helemaal geen slechte gedachte van de burgemeester. Het is sowieso ondenkbaar om jongeren tot het einde van het jaar binnen te houden en compleet te laten conformeren aan de anderhalvemetersamenleving. Kinderen spelen nu al massaal in grote groepen buiten, en hier wordt bij lange na niet altijd de anderhalvemeter-regel toegepast.

Ook zal het openen van de samenleving voor bepaalde leeftijdsgroepen een positieve impuls kunnen geven aan de economie. Want als culturele instellingen weer open mogen gaan betekent dit ook dat ze weer geld kunnen verdienen.

Burgemeester Femke Halsema houdt rekening met anti-coronamaatregelen tot in het najaar. Toch hoopt ze op meer vrijheid tegen die tijd. ‘We weten waarom we het doen, maar ik hoop wel dat we dit najaar de politie weer in kunnen zetten waarvoor het echt nodig is.’ #Op1 pic.twitter.com/t9P3b2B17w — Op1 (@op1npo) May 3, 2020

Femke Halsema komt hier met enkele goede overpeinzingen, want als wetenschappers groen licht geven voor zulke plannen, waarom zouden we het dan niet doen?