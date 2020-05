FILMPJE! Markante Oranje Patriot Louis van Gaal: ‘Tegen mij praat je gewoon Nederlands!’

Louis van Gaal is niet het type dat zijn mening onder stoelen of banken steekt. Sterker nog: Hij wil iedereen er op aandringen dat je ‘gewoon Nederlands’ tegen hem moet praten. Als je in Nederland bent, dan pas je je maar aan, is zijn credo.

Louis van Gaal, die -naar eigen zeggen- alle talen van de wereld spreekt, is wel van mening dat we in Nederland gewoon Nederlands met elkaar spreken.

Van Gaal was ten behoeve van de publicatie van zijn nieuwe biografie Louis van Gaal, Biografie & Visie op bezoek op De Toekomst, de thuisbasis van Jong Ajax.

In een filmpje van FOX Sports is te zien dat de huidige Ajax-trainer Robert ten Hag zijn spelers nog ‘netjes’ aanspreekt in zijn beste gebrekkig Engels.

De rebelse Oranje patriot Van Gaal was daar echter niet van gediend en beet de internationale selectie van Ajax toe:

“Dan weten jullie meteen dat als jullie in mijn tijd gekomen zouden zijn je Nederlands had moeten leren. En wel vanaf de eerste dag.”

De beelden van dit moment spreken overigens voor zich:

🇳🇱 | Louis van Gaal being Louis van Gaal. pic.twitter.com/4YJRgBk6ta — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 15, 2020