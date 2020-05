FLASHBACK: op 16 april zei Thierry Baudet iets over (zelfgemaakte) mondkapjes in het OV. Rutte drie weken later…

Dit kabinet loopt voortdurend achter de feiten aan. Eerst kregen we te horen dat een lockdown absoluut niet nodig was. Toen kwam er toch een lockdown. Eerst werd ons verteld dat scholen écht niet dicht hoefden. Toen gingen scholen dicht. En eerst werd ons verteld dat mondkapjes geen zit hadden, maar nu heeft het kabinet aangekondigd dat ze verplicht worden in het openbaar vervoer.

Op 16 april van dit jaar zei Thierry Baudet tijdens de coronabriefing: “Er zijn plekken in de wereld waar burgers geadviseerd wordt om zelf mondkapjes te maken… Kunnen we al bepaalde delen van de samenleving zoals het OV aanwijzen hiervoor?”

"Er zijn plekken in de wereld waar burgers geadviseerd wordt om zelf #mondkapjes te maken . . . Kunnen we al bepaalde delen van de samenleving, zoals het OV aanwijzen hiervoor?" –@thierrybaudet, 16 april jl. tijdens een coronabriefing. Rutte drie weken later: pic.twitter.com/KOHOUZd26f — Harm van Essen (@EssenHarm) May 6, 2020

Hahahahahaha, reageerden RIVM-opperheer Jaap van Dissel en Markie Mark Rutte daarop. Dat is toch helemaal niet nodig?! Welnee! Mondkapjes zorgen slechts voor “schijnveiligheid.” Want als je een mondkapje opdoet maar vervolgens met je vieze coronahanden over de kapjes veegt en die kapjes thuis dan helemaal nat likt loop je het virus toch nog op! Of als je een kapje op doet maar je neus er boven vrij laat en om de 2 minuten in je neus peutert nadat je zoveel mogelijk producten in de supermarkt of de trein aanraakt, nou ja, dan word je toch ook nog ziek!

Het sloeg natuurlijk nergens op zeker niet als je bedenkt dat uit buitenlands onderzoek na buitenlands onderzoek bleek dat mondkapjes (ja, zelfs de normale, wat simpele variant!) wel degelijk een positief effect hebben op de verspreiding van het virus. Dat is dan ook waarom ze bijna overal al verplicht waren toen Baudet erover begon tijdens de briefing.

Maar Van Dissel en Rutte wilden er niet aan.

Tot gisteren. Want wat gebeurde er woensdag? In hun wekelijkse persconferentie lieten Rutte en minister Hugo de Jonge weten dat we vanaf 1 juni allemaal verplicht een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer. Oh, en voegde Rutte toe, als mensen liever zelf eentje maken in plaats van een pakket kant-en-klare mondkapjes te kopen kan dat ook — er komt een website met uitleg.

Dat is dus precies wat Baudet opperde… en waar de boven-ons-gestelden van het RIVM en het kabinet drie weken geleden niets mee wilden doen.

Tja. Eigenlijk zegt dat alles over het beleid van het RIVM en het kabinet. Je zou erom lachen als het niet zo vreselijk triest was.

