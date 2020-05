Forum voor Democratie wil provinciaal referendum nieuw leven in blazen! ‘Opkomstdrempel moet naar beneden en maak het digitaal mogelijk!’

Forum voor Democratie doet wat D66 heeft nagelaten, de partij komt namelijk wel op voor de mogelijkheden tot referenda! Forum voor Democratie wil nu namelijk gebruik gaan maken van het recht tot referenda in de provincie Noord-Holland. In de provincie mogen zij sinds 1995 een referendum aanvragen, maar tot op heden is dit niet gebeurd. Tijd voor verandering!





In 1995 werd het correctief raadgevend referendum met enthousiasme onthaald in de provincie, echter is het in de praktijk nooit gebruikt. Daarom wil Forum het provinciaal referendum nieuw leven in blazen. Mensen moeten zich bewust worden van de waarde van zo’n referendum. De enige manier hoe men het referendum weer bruikbaar kan maken is door enkele zaken te veranderen!

#FVD wil het #referendum nieuw leven inblazen:

👉Minder handtekeningen voor het inleidende verzoek!

👉Digitaal handtekeningen verzamelen mogelijk maken!

👉Meer tijd om handtekeningen in te zamelen!

👉Opkomstdrempel afschaffen! https://t.co/oZRjQPEbnr — Joyce Vastenhouw (@joycev888) May 3, 2020

Forum is van mening dat de opkomstdrempel moet verdwijnen dit omdat het gaat om een raadgevend referendum. De partij is van mening dat het onlogisch is om bij een raadgevend referendum een opkomstdrempel te hanteren. Aangezien dit referendum niet bindend is. Het doen laten verdwijnen van een opkomstdrempel zorgt ervoor dat het referendum veel meer wordt gezien als een vrijwillige raadgeving.

Het belangrijkste punt van Forum is wellicht de digitalisering van het referendum, of beter gezegd het voortraject van dit referendum. Zo stelt de partij terecht dat het apart is dat we anno 2020 nog steeds niet werken met een digitale handtekeningensysteem. De invoering van een digitale handtekening zorgt ervoor dat het voor mensen een stuk gemakkelijker wordt om hun steun te betuigen voor een referendum.

Het is goed om te zien dat Forum zich weer bezig houdt met het referenda-standpunt. Een referendum is een prachtig middel voor de burger om zijn of haar mening te geven over lopende zaken. We hebben immers maar één keer in de vier jaar – landelijk vaak eerder – de kans om onze mening te geven via de stembus. Met een referendum krijgt de burger weer meer middelen om zijn of haar volksvertegenwoordiger te corrigeren of juist een steuntje in de rug te geven!