Frans Timmermans opent aanval op vlees: ‘EU moet burger helpen juiste keuze te maken’

Frans Timmermans is een échte doorzetter. Keer op keer reageert men negatief op zijn radicale Green Deal-plannen. En toch blijft hij maar proefballonnetjes opwerpen, want “Moeder Aarde heeft er genoeg van”. En ach, het kost weliswaar 260 miljard euro per jaar, maar gelukkig verzekert Timmerfrans ons ervan dat we hier een vrije keuze in hebben: “Maar we hebben geen keuze. En niks doen kost meer.” Oh… shit.

Altijd hetzelfde verhaal

We kennen het riedeltje inmiddels door en door. Ineens wordt er ergens weer een deel van zijn plan ‘gelekt’. Daarin staat een grove schets waar iedereen naar kan kijken en kritiek op kan uiten. Die staat dan vol met wollige teksten als ‘het wordt een lange weg vol obstakels, bla bla bla…’ en als men ergens over valt, dan ‘is het nog maar een concept’. Gek genoeg overleven zinnetjes als ‘niets doen is geen optie’, ‘we hebben geen keuze’ en ‘niets doen kost meer’ (hoeveel dan?) het vrijwel altijd.

EU helpt burger met maken van juiste keuze

Timmermans wil een radicale verandering in ons eetpatroon. En omdat de consument bepaalt wat er geproduceerd wordt, zo redeneert Timmermans, wil hij dat de Europese Unie de burger ‘een handje gaat helpen’ bij het maken van de juiste keuze. Want miljoenen mensen met overgewicht en obesitas? Dat vinden ze bij de EU ook maar fucking ranzig, dus wil Timmermans ze helemaal gezond fatshamen met fruit, groente, noten, zeewier en quinoa-burgers uit Utrecht.

En hier lijken ze best wel ver in te willen gaan. Slecht voedsel moet duurder worden en niet worden gepromoot/gesubsidieerd, het eetgedrag van mensen moet worden aangepast en ook kortingsacties moeten het gaan ontgelden. Allemaal omdat de EU-burger helaas toch te achterlijk is om die keuze zelf te kunnen maken. Maar op de één of andere manier is die burger dan wél weer slim genoeg om op types als Timmermans te hebben gestemd tijdens de verkiezingen… Wat een grap.