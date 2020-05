FVD-senator Paul Frentrop: ‘Rob Jetten wil dat wij garant staan voor Italië… en dus voor Fiat’

Nationale overheden en de Europese Unie zijn doende gigantische geldbedragen uit te geven waar de Marshall hulp van na de Tweede Oorlog bij in het niet zinkt. Was die laatste bedoeld om te zorgen dat Frankrijk en Italië geen communistische regering zouden krijgen, nu is Nederland volgens premier Rutte al in wezen diep socialistisch en gaat het er om gewoon geld over te hevelen naar landen die daar om vragen, zegt Paul Frentrop, lid van de Eerste kamer voor Forum voor Democratie.

Dagelijks zien we nieuwe voorbeelden langs komen. “Fiat Chrysler bijvoorbeeld wil graag dat de Italiaanse regering garant staat voor 6,3 aan nieuwe kredieten die Fiat bij de Italiaanse banken op wil nemen,” legt Frentrop uit. “En Rob Jetten wil graag dat wij garant staan voor de Italiaanse overheid. Dus of wij garant willen staan voor de autofabrikant. Fiat belooft om het geld alleen in Italië uit te zullen geven, al is het hoofdkantoor om fiscale redenen gevestigd in een Amsterdamse brievenbus. Het bedrijf is overigens niet zozeer getroffen door Corona als wel door mismanagement.” Fiat produceert in de VS namelijk vooral benzine slurpende modellen zoals de Dodge Ram en zal niet aan de regel voldoen dat iedere autofabrikant voldoende elektrische modellen op de markt brengt. “Dus moet er moet spoed geïnvesteerd worden, maar ja, daar had Fiat dus geen geld voor opzij gezet,” aldus Frentrop.

Er zijn meer handige jongens. De Volkskrant opende maandag met de kop: “Belastingontwijkende brillenreuzen vragen staatssteun en weigeren huur te betalen.” Het gaat om de bedrijven Pearl en Eye Wish, beide eigendom van het Frans-Italiaanse concern EssilorLuxotica. “Rob Jetten vindt dat wij in deze moeilijke tijden solidair moeten zijn met Fransen en Italianen,” gaat Frentrop verder. “We moeten hen steunen, want anders kunnen zij straks niet meer onze kaas en bloemen kopen. Is het niet handiger om hen dan gewoon op onze kosten kaas en bloemen te sturen? Dan weten we zeker waar het geld blijft,” zegt Frentrop terecht.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft op verzoek van D66 minister Kaag met extra spoed advies uitgebracht over de vraag of Nederland vanwege Corona meer geld naar Afrika moet sturen. Jazeker, meent de raad: 1 miljard euro. Een mooi rond bedrag waar men in Afrika vast wel raad mee weet. Is de voorzitter van die raad niet CDA kopstuk Jaap de Hoop Scheffer. Is die ook niet commissaris bij Air France KLM? Daar gaat hij over het salaris van de baas. Had hij een paar maanden geleden niet besloten om de Canadese topman een hogere bonus te geven als die erin zou slagen staatssteun los te krijgen?

Sommige mensen zijn ongelooflijk goed in het uitgeven van andermans geld, zegt Frentrop: “Ik bewonder dat. Die mensen weten steeds weer enorme bedragen te vinden die blijkbaar ergens opgesloten lagen. Want zo zeggen ze: dat geld moet worden vrijgemaakt. Frans Timmermans wil 1000 miljard euro voor zijn Green Deal en zijn baas Ursula wil 1000 miljard om gewoon te investeren. Mooie ronde bedragen die snel vrijgemaakt moeten worden.”

Nooit horen we wie uiteindelijk betaalt, maar helaas weten we dat toch wel.

