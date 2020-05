Verontwaardigde Geert Wilders: ‘D66’er en wegkijker Rob Jetten lijdt aan het stockholmsyndroom!’

PVV-leider Geert Wilders maakt zich ernstige zorgen over de geestelijke toestand van zijn politieke collega Rob Jetten (D66). Volgens Wilders lijdt Jetten aan het zogenaamde stockholmsyndroom, een psychologisch verschijnsel waarin een slachtoffer sympathie krijgt voor de dader.

Op de dag dat ex-politietopvrouw Ellie Lust in het programma Dit is M openhartig sprak over het toenemende anti-homogeweld in Amsterdam -en niet onbelangrijk: Wat de herkomst daarvan is- gooide D66-leider Rob Jetten er een Tweet uit waarin hij alle moslims ‘Eid Mubarak’ toewenste. Op zich niets mis mee, maar Jetten had misschien beter aandacht kunnen besteden aan de uitspraken van Ellie Lust.

Politietijger Lust gaf namelijk aan dat Marokkaanse-Nederlanders zijn oververtegenwoordigd als het gaat om anti-homogeweld. Nog geen twee weken eerder zat Jetten ook in het programma Dit is M om te praten over het toenemende anti-homogeweld in onze hoofdstad. Daar bagatelliseerde hij, samen met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, nog de ‘harde kern’ van het probleem, namelijk dat het overwegend Marokkanen zijn die zich schuldig maken aan geweld tegenover LHBTI’ers. Zeker in de Randstad is dit een toenemend en hardnekkig probleem.

Marokkaanse jongeren zijn overtegenwoordigd bij geweld tegen homo’s. De sharia legitimeert geweld tegen homo’s. Islamitische landen bestraffen homosexualiteit met de doodstraf. De islam is geen bondgenoot maar een existentieel gevaar, ook voor u @RobJetten.#stockholmsyndroom https://t.co/IktG9NE3Iv — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 23, 2020

Wilders snapt er dan ook niets van dat Jetten zich wél bezighoudt met de Ramadan, maar ondertussen wegkijkt voor een onderliggend probleem dat zeker óók te maken heeft met de orthodoxe-islam: Anti-homogeweld. Zeker als homoseksueel (evenals ondergetekende) zou je immers toch beter moeten weten…