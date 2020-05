Geert Wilders woedend om falende mondkapjes zorgpersoneel: ‘Speel geen Russische roulette met die zorghelden!’

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mondkapjes die bestemd zijn voor zorgpersoneel niet deugt. Ze werken niet goed, of niet zoals ze moeten werken. 12 van de 25 mondkapjes werkt dus niet naar behoren, dit is natuurlijk schandalig aangezien mensen in de zorg wel degelijk de grootste risico’s lopen op besmetting.

Neen, Wilders is absoluut niet te spreken over de gang van zaken rondom de inkoop van mondkapjes en de verspreiding van de mondkapjes. In eerste instantie kregen mensen in de zorg de mondkapjes pas veel te laat – de overheid had in feite te laat gereageerd – en nu hebben we eindelijk genoeg mondkapjes en dan blijkt vervolgens de helft eigenlijk helemaal niet geschikt te zijn.

Het drama met mondkapjes voor zorgpersoneel in verpleeghuizen houdt nooit op. Ze kregen ze veel te laat, er zijn nog steeds tekorten en de helft blijkt nu ondeugdelijk. Dit is onacceptabel en niet aanvaardbaar minister @mjrijn, speel geen Russische roulette met die zorghelden! https://t.co/6oDN9XZuRC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 25, 2020

Belangenorganisaties voor zorgpersoneel zijn woedend, want uit het onderzoek blijkt dus dat veel mensen in de zorg wel degelijk grote risico’s lopen. Bij het testen van de mondkapjes zat er zelfs een exemplaar tussen die al een decennium over datum was. Dit kan én mag uiteraard niet gebeuren.

,,Fysiek contact tussen personeel en bewoners op corona-afdelingen is niet te voorkomen. Om op zulke momenten de veiligheid van het personeel te garanderen, moeten de beschermingsmiddelen écht helemaal op orde zijn.”

Het is goed dat de mondkapjes zijn getest, nu weten we namelijk van de risico’s af. Aan de overheid is het nu wel de taak om snel te schakelen; het zorgpersoneel moet zo snel mogelijk betrouwbare mondkapjes krijgen. Volgens de FIOD is de overheid in deze kwestie bewust misleid, laten we het hopen dat ze het nu wel goed doen!