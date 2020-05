Geld lenen, waar moet je eigenlijk op letten?

Het lenen van geld. Iedereen weet dat het kan, we hebben er alleen niet allemaal al eens mee te maken gehad. Tijdens de coronacrisis zie je dat er meer mensen geld willen lenen. Wees gerust, je bent dus niet de enige. Maar waar moet je allemaal op letten als je geld wilt lenen?

Wat voor soort leningen zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het aangaan van een lening. Maak daarom een goede afweging tussen de voor- en nadelen. Deze verschillen uiteraard per persoon en per situatie maar het is in ieder geval goed om te weten dat een persoonlijke lening en een doorlopend krediet de bekendste leningen zijn waar je uit kunt kiezen. De persoonlijke lening kenmerkt zich door een vaste looptijd en een vaste rente. Je weet dus van tevoren al precies wanneer je weer van het krediet af bent. Vroeger werd het nog weleens als nadeel beschouwd dat je niet extra kon aflossen op een persoonlijke lening. Tegenwoordig mag dat bijna bij elke verstrekker en ook nog eens onbeperkt. Dus mocht je een financiële meevaller hebben, dan kan dat, door het in te lossen, de looptijd aanzienlijk verkorten. Het doorlopende krediet kenmerkt zich door een variabele rente en een looptijd die eigenlijk niet stopt, tenzij je hem zelf opzegt. Je kunt namelijk bij een doorlopend krediet alles wat je hebt ingelost ook weer opnemen. Dit is vooral handig voor mensen die verwachten vaker wat extra ruimte nodig te hebben.

De hoogte van de rente

Dat is meteen bij het volgende punt waar je op dient te letten bij het aangaan van een lening. De rente waartegen je de lening afsluit, bepaalt wat de lening je uiteindelijk gaat kosten. En ook al lijkt een verschil van 1 procent niet zoveel, toch kan dit wel een groot verschil maken op het bedrag dat je aan het eind hebt terugbetaald. Stel, je hebt een persoonlijke lening van € 20.000,- over een periode van 10 jaar scheelt je dat zo € 1200,- als je deze hebt afgesloten tegen een 1 procent lagere rente. Een grondig vergelijk van aanbieders kan je dus een mooi bedrag besparen aan het eind van de looptijd.

Vooraf goed vergelijken

Al die verschillende aanbieders zorgen er wel voor dat het soms lastig is om door de bomen het bos te zien. De voorwaarden van een verstrekker zijn namelijk ook echt een punt om rekening mee te houden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je een keer niet in staat zou zijn om een maandtermijn te betalen? Krijg je dan een boete of eerst een waarschuwing? Vanwege dit punt en andere zaken is het dus goed om de voorwaarden naast elkaar te leggen.

Als laatste is het belangrijk dat om je toekomstplannen in je overweging mee te nemen. Een lening zorgt voor een BKR registratie en zou je kunnen beperken bij het kopen van een woning. Denk dus goed na alvorens je een handtekening zet.