Gemeenten waarschuwen: ‘Het was vandaag te druk op straat, het gaat de verkeerde kant op!’

Enerzijds leven we toe naar de versoepelingen van het openbare leven op 1 juni, anderzijds leven we tot die tijd nog steeds in een ‘intelligente lockdown’. Meerdere gemeenten in Nederland waarschuwen nu dan ook voor mogelijke escalatie. Als het op deze manier door blijft gaan zijn we wellicht weer terug bij af.

In diverse steden liep het vandaag bijna letterlijk uit de hand. Zo schrijft De Telegraaf dat in de steden Leiden, Zoetermeer en Purmerend het ongezellig druk was.

In het overdekte winkelwalhalla (50 winkels) Eggert in Purmerend moest de politie zelfs ingrijpen om het winkelcentrum te ontruimen omdat het daar gevaarlijk druk was. Volgens de gemeente van de Noord-Hollandse stad waren de coronamaatregelen niet meer te handhaven.

Net als vorige week is het te druk op de Haarlemmerstraat. We gaan we de bezoekers doseren. Wanneer bezoekers de Haarlemmerstraat verlaten, mogen er weer nieuwe bezoekers in. pic.twitter.com/5JvWxFTolM — Gemeente Leiden (@GemeenteLeiden) May 16, 2020