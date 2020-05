GROTE BRAND in oude KERNCENTRALE Dodewaard! ‘Niet duidelijk hoe groot de risico’s zijn’

In het Gelderse Dodewaard is een grote brand uitgebroken op het dak van een voormalige kerncentrale. Alle redenen voor zorgen, dus zijn de hulpdiensten met groot materieel uitgerukt. Volgens de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) is er geen reden tot zorg en gaat het om een ‘veilig ingesloten kerncentrale’. Maar toch…

Op beelden van Omroep Gelderland is te zien dat het dak van de kerncentrale in brand staat. Onder dat dak zou ook nog een voorraad gasflessen liggen, maar de verzamelde kernafval zelf is volgens de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) ‘veilig ingesloten’ en zou dus in principe geen kernramp kunnen veroorzaken.

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

De kerncentrale in Dodewaard was eind jaren ’60 de eerste kernenergiecentrale van Nederland. In 1997 werd begonnen met de inkapseling van de centrale die in 2005 helemaal was dichtgemetseld, waardoor het opgeslagen kernafval volgens GKN veilig is geborgen. De volledige ontmanteling van de voormalige kerncentrale staat gepland voor uiterlijk 1 juli 2045.