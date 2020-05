‘Haga Lyceum luisterde onderwijsinspectie af’ – Hoofdverdachte schooldirecteur Atasoy ontkent alles: ‘hebben anderen gedaan!’

Nieuwe ontwikkelingen rondom de onderwijsinspectie en het islamitische Haga Lyceum. Die laatste zou de inspectie namelijk hebben afgeluisterd tijdens hun onderzoek. Schooldirecteur en oprichter Soner Atasoy wordt als schuldige gezien maar zelf ontkent hij alles. Het AD: “De schooldirecteur laat wel weten dat hij opnamen van de gesprekken in bezit heeft. Die kreeg hij op een usb-stick aangeleverd. Van wie weet Atasoy niet, zegt hij.”

Toen de Inspectie voor het Onderwijs moest gaan onderzoeken of het vermoeden dat het Haga Lyceum een broeinest voor radicaal islamitisch gedachtegoed zou zijn klopte, werden zij al die tijd afgeluisterd. Er zijn opnamen gemaakt vanuit een ruimte die de inspectie, voor de duur van het onderzoek, vanuit het Haga Lyceum toegewezen heeft gekregen. Deze vermoedens waren er vorig jaar al bij de inspectie, die destijds de werkwijze al zou hebben aangepast.

Alles en iedereen wijst naar Atasoy

Schooldirecteur en oprichter Soner Atasoy is de hoofdverdachte. Hij ontkent tegenover NRC iedere betrokkenheid en de usb-stick met opnamemateriaal zou hem anoniem zijn aangeleverd. Hij zegt:

“Als mensen ons met opnameapparatuur hebben zien lopen, dan was het om die vergaderingen op te nemen.” Maar de kamer van de inspectie heeft hij niet afgetapt, houdt hij vol: “Ik ben rechtsstatelijk, dat doe ik gewoon niet.”

Misschien mis ik een paar essentiële details, maar dit klinkt toch als een verdediging van niks? Men heeft het helemaal niet over zichtbare opnameapparatuur, maar over verdekt opgestelde apparatuur.

En wanneer heeft hij die usb-stick dan ontvangen? Als het na het onderzoek was, dan zit je met verouderde én onvolledige informatie, want er wordt natuurlijk nog heel veel meer over gesproken buiten die afgetapte ruimte om. Daar schiet je dus niet perse wat mee op.

Maar als hij die usb-stick al tijdens het onderzoek heeft gekregen, dan roept dat de vraag op waarom hij dit dan niet direct heeft gemeld? En ook is het raar dat het dan, in beide gevallen, één van zijn (bestuurs-)medewerkers zou moeten zijn geweest. Überhaupt al vreemd dat één van je medewerkers zomaar afluisterapparatuur weet te regelen én dat kennelijk, in die toegewezen ruimte, op heeft weten te hangen. Serieus, wat voor volk runt daar die school?!