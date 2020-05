Hahaha, deze video! Online raadsvergadering volgens digibeet raadslid ‘gehackt’ door onbekende ‘neger’-roeper!

Zie hier het digibetisme van de overheid in al haar glorie! Een videovergadering in West Betuwe werd meerdere malen ernstig verstoord door een internet troll. Zo verschenen er tekeningen van piemels en hakenkruizen in beeld, werd er ‘neger, neger, neger!’ geroepen en nou ja, u kunt de rest inmiddels wel invullen… Er is hier echter géén sprake van een hack. Dit is pure incompetentie en daarom toch ook best wel weer grappig!



Een videovergadering in West Betuwe werd vanavond ruw verstoord. Zie de verbijsterde reacties van de deelnemers. pic.twitter.com/93uFuOoxEl — Dick Aanen (@DickAanen) May 7, 2020

‘Neger, neger, neger!’

De online raadsvergadering trok een jonge ongewenste gast aan, die zich lekker ging misdragen. Hartstikke vervelend voor deze boomers natuurlijk, die misschien wel een dag hebben zitten wachten op de post, waar de handleiding en instructies voor videobellen in staan. Hebben ze het eindelijk aan de gang, zit er zo’n rot kind doorheen te blèren… Maar hoe kan dat toch?

Ctrl+Alt+F4

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB, want dat rolt zo lekker van de tong), springt direct in de bres en gaat op zoek naar antwoorden! Ze hoefde niet lang te zoeken want eigenlijk had ze het antwoord al.

Ze bekroont zichzelf daardoor meteen tot overclocked opperdigibeet. Want eerst weigerde ze mee te doen met vergaderen via Zoom, omdat dat onveilig zou zijn. En nu ze via Zoom vergaderd hebben, ‘zie je wat er is gebeurd’! Dus ‘nooit.meer.Zoom!’

Pure onkunde!

Zo ernstig… Van Kuilenburg snapt er helemaal de ballen van! De gemeente had namelijk op de website een link geplaatst voor de vergadering, juist zodat burgers mee konden praten. Dat wilde onder andere Van Kuilenberg juist graag. Ook na het fiasco, toen er direct werd voorgesteld om een wachtwoord op de vergaderingssessie te zetten, weigerde ze dit ‘want burgers moeten mee kunnen praten’.

Ik ken de app alleen van naam, dus ik heb geen idee of ze misschien pleit voor een groepssessie waar de voorzitter kan bepalen wie op mute staat en wie niet, en of die app zo’n functie heeft. Maar je kunt niet eisen dat zo’n app openbaar blijft en dan verbaasd zijn dat je trolls aantrekt, of blijft volhouden dat het om hackers gaat. Dat is een beetje alsof je eist dat de voordeur open moet blijven terwijl je op vakantie gaat. En dan bij thuiskomst, wanneer de boel allang is leeggeroofd, compleet over de zeik zijn en roepen dat dit komt doordat er ‘te weinig blauw’ op straat is.

Dan heb je een enorme plaat voor de kop en probeer je je eigen onkunde te verdoezelen. Wat sneu!