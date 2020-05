Hebben we al die TV-zenders eigenlijk echt nodig?

De gemiddelde Nederlander keek in 2019 gemiddeld 2 uur en 36 minuten per dag televisie. Voor die kijktijd hebben we honderden zenders om uit te kiezen. Je kunt je afvragen: hebben we al die zenders eigenlijk wel nodig? Gebleken is dat rond primetime gemiddeld 80 procent van de Nederlanders naar de grote zenders (NPO, RTL en SBS) kijkt. We kijken in onze beperkte televisietijd dus vooral naar dezelfde televisiezenders. Hoeveel zenders hebben we dan nog écht nodig in ons pakket?

Weinig Nederlanders besparen op hun TV-abonnement

Een televisieabonnement is prijzig. Vaak lopen de abonnementskosten op tot ruim dertig euro per maand. Kijk daarom eens kritisch naar wat je hiervoor terugkrijgt: een heleboel televisiezenders die je zelden tot nooit kijkt. Waarom zou je er dan nog zo veel voor betalen? De gemiddelde Nederlander heeft alleen tv zenders nodig om het journaal, Jinek, Studio Sport en een aantal culturele- en realityprogramma’s te bekijken. Een klein tv-abonnement is dan vaak voldoende.

On demand steeds populairder, maar geen vervanging voor lineaire TV

On demand streamingdiensten, van onder meer Netflix, Disney Plus en Videoland, groeien in populariteit. Bijna de helft van alle Nederlanders prefereert On demand boven lineaire televisie voor hun entertainment. Videoland speelt hier handig op in door de programma’s van RTL al eerder op Videoland beschikbaar te stellen. Apps zoals NPO Start en KIJK hebben al net zo’n uitgebreid aanbod.

Toch zijn er weinig mensen die hun tv-abonnement stopzetten en volledig digitaal durven te gaan. Sterker nog, abonnees beoordeelden in 2019 hun dure televisieaanbieders zelfs met een 7,7. Wisselen naar andere aanbieders zit er ook niet in: ruim 50 procent zit al zes jaar of langer bij dezelfde aanbieder.

Gewoontes zijn moeilijk te doorbreken

We kijken dus nog maar naar een beperkt aantal tv-zenders, die ook nog eens grotendeels vervangbaar zijn door online diensten. Maar toch houden we vast aan ons ouderwetse tv-abonnement. Misschien willen we gewoon lekker kunnen zappen op een regenachtige zondagavond?