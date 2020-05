Het gaat langzaam de goede kant op: Minder dan 700 coronapatiënten op IC’s in Nederland!

Van het opheffen van de ‘intelligente lockdown’ is vooralsnog geen sprake, maar het lijkt langzaamaan de goede kant op te gaan in Nederland. Het aantal coronapatiënten op de IC’s ligt nu onder de 700. Daarmee lijkt de situatie momenteel onder controle.

Met de daling van het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares tot onder de 700, kunnen we inmiddels -voorzichtig maar hoopgevend- kijken naar de nabije toekomst.

“De totale IC-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale IC-capaciteit”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tegenover de NOS. Kuipers: “Dat geeft ruimte aan de IC-medewerkers om enigszins op adem te komen.”

Op het moment van schrijven liggen er nog ‘slechts’ 680 coronapatiënten op de IC in Nederland. In Duitsland worden momenteel nog 28 Nederland verzorgd. Dat het aantal IC-opnames en patiënten zichtbaar dalende is blijkt wel uit de meest recente cijfers. Vrijdag lagen er nog 735 Nederlandse coronapatiënten op een intensive care. Vandaag de dag zijn dat er nog 708.

Het lijkt dus langzaamaan de goede kant op te gaan in Nederland. Maar voor een ieder die nu ook hoopt dat de ‘intelligente lockdown’ snel zal worden opgeheven: Ook dat zal met hele kleine stapjes gaan.

Vooralsnog is het RIVM nog niet van plan om de overheid te adviseren de nu geldende coronamaatregelen te versoepelen. Om premier Mark Rutte maar even te citeren: “Wen er maar aan!”