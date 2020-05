Het moet niet gekker worden! Jaap van Dissel (RIVM) opent de aanval op bondgenoot Mark Rutte: ‘Vakantie moet gewoon kunnen!’

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Daar waar Mark Rutte onlangs nog opperde dat een vakantie er niet in zit voor de hardwerkende Nederlanders, komt het RIVM bij monde van Jaap van Dissel met een hele andere conclusie. Pak de koffers dus maar alvast in, we kunnen (naar alle waarschijnlijkheid) weer op pad!

Volgens het RIVM zullen Nederlanders weinig problemen ondervinden als ze een vakantie naar bepaalde landen willen boeken. Het overheidsinstituut leg wel de nadruk op landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. Enfin: Het is altijd nog beter dan met de caravan naar Renesse, hoewel dat laatste ook leuk kan zijn binnen de doelgroep van 15 tot 20 jaar.

Landen als Frankrijk en Italië hebben inmiddels al aangegeven dat ze binnenkort weer de grenzen zullen openen voor toeristen. Duitsland zou het derde land zijn dat volgt, maar het is nog even afwachten wat ‘Mutti Merkel’ daar van vind.

Het is wel opmerkelijk dat Jaap van Dissel en zijn club RIVM nu een soort van waarborg geven om toch op vakantie te kunnen gaan. Bondgenoot en premier Mark Rutte (VVD) zei eerder deze week nog:

“Vakanties naar Frankrijk of Italië? Doe het met beleid. We kunnen ons echt geen risico’s veroorloven. Wat je niet wilt, is dat door reizen naar het buitenland er grotere risico’s komen op introductie van het virus, het verspreiden van het virus in Nederland.”