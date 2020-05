Hilarisch! Tunahan Kuzu gooit extra olie op het vuur, DENK-rel gaat helemaal escaleren! Kuzu: ‘Doe mee met de DENK-challenge, ik steun Farid Azarkan’

Nadat Farid Azarkan eerder vandaag door een rancuneuze Öztürk uit de partij is gezet, begint Tunahan Kuzu direct een tegenoffensief om Azarkan juist weer terug in het zadel te krijgen. Diverse lokale fracties hebben openlijk al hun steun gegeven aan Azarkan, waarmee de ondergang of complete versplintering van DENK een feit lijkt te worden. De grote vraag is: wie gaat er profiteren van dit drama? De islamitische partij NIDA wellicht?





Öztürk achtte het nodig om vanochtend zijn zuiveringen weer te hervatten, ditmaal was Azarkan het slachtoffer. De vraag is nog maar of het royement van Azarkan ook geldig is. In de statuten van Denk staat namelijk dat er minstens 3 bestuursleden hierover moeten stemmen, echter hebben maar 2 bestuursleden hierover gestemd.

Ondertussen gooit Kuzu nog wat olie op het vuur:



Na de oproep van Tunahan Kuzu besloten enkele lokale fracties direct gehoor te geven aan deze oproep. Waarmee op pijnlijke wijze duidelijk wordt dat Öztürk helemaal niet zo geliefd is als hij dacht bij zijn achterban.

Deze stupide couppogingen zullen alleen maar voor de ondergang van Denk zorgen. Maar wie/wat gaat dit gaat opvullen? Zitten we te wachten op de islamitische partij NIDA?

Meerderheid lokale fractievoorzitters van @DenkNL vinden dat hun voorzitter @selcukozturknl moet opstappen. Ozturk royeerde vandaag TK fractievoorzitter @F_azarkan als lid. Ook de Amsterdamse DENK fractievoorz @taimounti zegt het vertrouwen in voorz Ozturk nu op. @EenVandaag pic.twitter.com/hkgiQsNp9l — Marc Belinfante (@BelinfanteMarc) May 6, 2020

Op 6 juni staat de ledenvergadering van Denk gepland. Mocht die nog doorgaan, dan verwacht ik enorm veel ‘vuurwerk’. De ledenvergadering zal ook de enige mogelijkheid worden om met Öztürk af te rekenen. Het gaan nog leuke maanden worden zo.