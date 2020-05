Hoe dan?! Tweede besmettingsgeval van nerts op mens: opnieuw medewerker besmet

Minister Carola Schouten kwam zojuist met vervelend nieuws: er is opnieuw een medewerker in een nertsfokkerij besmet geraakt door nertsen. Een paar nertsbedrijven in Nederland zijn besmet met het virus. Nu blijkt er een tweede geval te zijn van nerts op mens besmetting. Het kan mogelijk komen doordat de desbetreffende medewerkers geen beschermende kleding droegen toen ze nog niet doorhadden dat de nertsen besmet waren. Toch roept dit vele vragen op.

Op het betreffende bedrijf zijn er drie besmettingsgevallen ontdekt, één daarvan is al vastgesteld dat het komt door de nertsen. Van de andere twee is dit nog onduidelijk.

“Op grond van de beschikbare informatie is het meest waarschijnlijk dat tenminste één van de drie besmette personen door een nerts is geïnfecteerd. Het is vanuit de gegevens niet mogelijk vast te stellen of meer dan één van deze drie personen vanuit de nertsen is geïnfecteerd.”

Om snel maatregelen te nemen besluit het kabinet om deze week een verbod in te voeren op het bezoeken van nertsenbedrijven. Een goede maatregel aangezien we het ons niet kunnen veroorloven om te veel risico te nemen op dit moment.

In het vervolg kunnen besmettingen worden voorkomen door preventief beschermende kleding te gaan dragen. Toch blijft het apart dat we sinds vorige week ineens een paar gevallen hebben van nerts op mens besmettingen. Hoeveel risico lopen andere mensen die met dieren werken?

Er is nog heel veel onduidelijk over het virus, en het is te hopen dat dit soort dingen snel worden ‘ontrafeld’. Waardoor men zich toch beter kan aanpassen/voorbereiden op eventuele risico’s.