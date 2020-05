Hypocriet! Casino’s weer open? Holland Casino (eigendom van de staat) voelt sluiting in de portemonnee!

Nu de overheid hetzelfde in de portemonnee begint te voelen als vele kroegbazen, sportscholen en kappers, overweegt het kabinet om de casino’s weer open te gooien. En we weten allemaal dat Holland Casino eigendom is van de Nederlandse overheid en haar volledige nettowinst afdraagt aan de staat.

Natuurlijk geeft het kabinet Rutte III niet toe dat ze het geld missen, maar stellen ze zich liever op als zogenaamde crimefighters. Het heropenen van de gokpaleizen zou namelijk illegale gokhandel de kop moeten indrukken.

De goed geïnformeerde VVD-krant De Telegraaf schrijft dan ook dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) momenteel kijkt naar een vroegtijdige heropening van de casino’s in Nederland. Nu staat een heropening pas gepland op 1 september.

Volgens diezelfde krant overlegde Dekker met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en daar komt ‘ie: Holland Casino! Juist, de gokketen van de Nederlandse overheid.

Volgens het kabinet schieten illegale pokertoernooien als paddenstoelen uit de grond en om criminaliteit tegen te gaan moeten de officiële legale casino’s weer open. Daarbij moet wel even vermeld worden dat Holland Casino het enige casino is waar legale pokertoernooien mogen worden georganiseerd.