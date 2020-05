In memoriam: Verbindende Rock-‘n-roll-legende Litte Richard (1932-2020)

Opnieuw is er een grote muzikale legende heengegaan. Deze keer nam de befaamde ‘rock ’n roll-artiest’ Little Richard afscheid van het leven. Hij werd 87 jaar. Een mooie leeftijd, maar desondanks ook een groot gemis voor de muziekindustrie.

De Amerikaanse zanger Little Richard blies op 87-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. Een doodsoorzaak is nog niet bekend, maar simpelweg ‘ouderdom’ valt natuurlijk niet uit te sluiten op zo’n leeftijd. De zoon van Richard maakte het droevige nieuws bekend tegenover het gezaghebbende muziekblad Rolling Stone.

Little Richard wordt gezien als een van de belangrijkste grondleggers van de Rock-‘n-roll. Artiesten zoals Elvis Presley en Buddy Holly haalden hun inspiratie uit de muziek van Richard.

Watch Little Richard perform a blazing "Long Tall Sally" in 1956 https://t.co/anZ1vkrQ46 pic.twitter.com/CeVsvJ9gJU — Rolling Stone (@RollingStone) May 9, 2020

Voor zwarte Amerikanen was Richard een groot voorbeeld, iemand om tegenop te kijken. Halverwege de jaren ’50 wist hij -in het verdeelde Amerika- zijn geluk te beproeven met nummers als ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’ en ‘Good Golly Miss Molly’. Daarmee wist Richard een lans te breken tussen blanke en zwarte Amerikanen, wat in die tijd nog vrij uitzonderlijk was.

Little Richard was dan ook niet zomaar ‘een artiest’. In 1986 was hij een van de eersten die werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.