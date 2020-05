Islamitische Staat weer volop actief in Irak en Syrië! Waren verantwoordelijk voor tal van aanslagen dit weekend

Terwijl de hele wereld bezig is met het coronavirus en de naderende economische crisis wordt ISIS langzaamaan weer sterker in Irak en Syrië. Afgelopen weekend heeft ISIS zo’n 260 aanslagen in Irak opgeëist, hierbij vielen 426 doden en vele gewonden. Voorlopig zijn we nog niet af van deze religieuze zeloten, die het Midden-Oosten nu weer volop teisteren.

De propagandakanalen van ISIS verkondigde trots dat een soort van ‘uitputtingscampagne’ hadden ontketend in ‘hun’ voormalig kalifaat. Naast tal van aanslagen in Syrië en Irak werden er ook aanslagen gepleegd in andere landen zoals Egypte, Nigeria en Congo.

ISIS lijkt de grote tegenslagen van afgelopen maanden weer te boven, ze proberen weer gebieden terug te veroveren. Terwijl de wereld bezig was met het bestrijden van het coronavirus zijn de religieuze fanaten weer uit hun grotten gekropen. Kenners vrezen dan ook dat we weer serieus rekening moeten houden met een heropleving van ISIS.

‘IS heeft sinds het verlies van zijn territorium de aanvallen in Syrië en Irak nooit opgegeven, maar de recente operaties zijn bijzonder slecht nieuws’, schrijft de kenner. ‘Afgezien van die aanslagen is de terreurorganisatie weer zichtbaarder in dorpen en voorsteden van Irak en Syrië. De manier waarop sommige van de aanvallen zijn uitgevoerd, laat zien dat men weer toegang heeft tot informatie over troepenbewegingen en individuen die men wil aanvallen. Dat wijst op vastigheid in het gebied en ook dat men de tijd en de middelen heeft om de aanvallen uit te voeren.’

Het is en blijft enorm onrustig in het Midden-Oosten. We moeten ons daadwerkelijk zorgen maken voor serieuze heropleving van deze knotsgekke groep. Als we kijken naar de schade die ze hebben aangericht in het continent, dan beseffen we dat we ze ditmaal een stap voor moeten blijven.