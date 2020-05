Kabinet maakt een draai na kritiek! Toch sanctie tegen massaontslagen in steunpakket

In eerste instantie moest het kabinet er niet aan denken om voor de tweede maal de massaontslagen te beboeten. Uiteindelijk heeft het kabinet toch een draai gemaakt, als een bedrijf meer dan 20 man ontslaat kan het een boete riskeren. Voor vakbonden en de linkse oppositie zal dit een overwinning zijn. Vooral vakbonden zijn de grote winnaar in dit verhaal, zij krijgen een belangrijke rol in dit geheel.

Mocht een bedrijf vanaf 1 juni meer dan twintig mensen willen ontslaan dan zullen ze eerst aan tafel moeten gaan met de vakbonden. De overheid heeft de vakbonden uit de dood gehaald, dit meestal overbodige instituut krijgt nu toch weer wat te doen. Als bedrijven dit niet doen dan riskeren bedrijven dat ze 5% worden gekort op de NOW-regeling.

De gewilde ontslagboete van de vakbonden en de oppositie komt er dus niet, wel komt er enige beperking op massaontslagen. Want de meeste bedrijven willen niet gekort worden op de NOW-regeling. Vanuit het oogpunt van het kabinet is dit een slimme zet. Zowel linkse als rechtse partijen kunnen prima leven met dit compromis.

Zo leiden de linkse oppositie en vakbonden toch een kleine nederlaag. Zij wilden koste wat kost de ontslagboete in het pakket krijgen. Echter was minister Koolmees zeer duidelijk hierin: de ontslagboete wordt eruit gehaald om bedrijven flexibeler te maken.

Het is goed dat de ontslagboete ditmaal niet is opgenomen in het steunpakket, bedrijven moeten inderdaad flexibel blijven om de komende tijd het hoofd boven water te houden. Een ontslagboete werkt veel te verstikkend.