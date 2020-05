Kabinet wil maximum op huurverhoging, wet al in de maak

Het kabinet probeert een grote onzekerheid bij de mensen weg te nemen, want wat gebeurt er straks met de huur? Een forse stijging moet niet mogelijk zijn, vindt het kabinet, dus willen zij dit maximeren tot een verhoging van 2,5 procent per jaar.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moest weer even een goede beurt maken bij de bevolking. Want direct na terugkeer weer alarm beginnen te slaan over Russische beïnvloeding, was niet zo’n beste move. En al helemaal omdat de bewijsvoering nogal gebrekkig was, die kwam niet verder dan ‘dat zegt de AIVD’ (Rusland mocht het bewijs trouwens niet zien).

Hè, vervelend, gaat het wéér daar over. Terwijl D66-minister Ollongren nu eindelijk eens ‘iets leuks’ doet voor het volk: de vrije sector aan banden leggen. Flink veel investeren in de vrije sector voor een lekker rendement? BAM! Straks nog slechts 2,5 procent huurverhoging toegestaan. Is dat even zuur als de kosten straks harder stijgen dan de toegestane verhoging!

Voor huurders is het goed nieuws. Investeerders die zich rijk rekenden, komen er bekaaid vanaf. Maar ja, die hebben toch genoeg geld dus is het voor deze liberale D66-minister geen enkele probleem om als overheid zijnde nog verder in de ‘vrije markt’ in te grijpen. Want laten we eerlijk zijn, het is toch al een dikke bende. Grotendeels veroorzaakt (en verergerd) door de overheid zelf, trouwens. Ben benieuwd hoe men hierop gaat reageren, want men investeert natuurlijk niet in panden die maar maximaal 2,5 procent meer per jaar op mogen gaan leveren.