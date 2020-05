Kijk toch eens, nu kan het ineens wel! IND verlengt beslissingstermijn voor asielaanvraag met half jaar

Door het coronavirus zit zo’n beetje het hele land op slot en kan niemand ook maar iets meer. Behalve de overheid! Daar ervaart men ineens een zee van nieuwe mogelijkheden. Zo ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Jarenlang problemen met de beslissingstermijn voor asielaanvragen, voornamelijk door onderbezetting, en nu kan de termijn gewoon met een half jaar worden verlengd!

Hier is toch geen touw meer aan vast te knopen? Een zwaar onderbemande IND moest jarenlang de beslissingstermijn van zes maanden aanhouden, ongeacht de drukte en hoeveelheid personeel. Dat was natuurlijk vragen om problemen. Maar die termijn aanpassen was allemaal te moeilijk of kon gewoon niet. Meer personeel aannemen kon ook niet. Eisen dat asielzoekers actief meewerken aan hun procedure trouwens ook niet.

Eigenlijk was het bij de IND maar gewoon één dikke bende en viel er niets van te maken. Nederland moest maar gewoon hopen dat asielzoekers liever in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk rond wilden lopen. Want als ze hier aan zouden komen dan had de IND over een half jaar weer een rechtszaak waar men toch praktisch geen verweer tegen zou plegen.

De Europese Commissie heeft dan nu eindelijk besloten dat de termijn voor de behandeling van de aanvragen mag worden verlengd met maximaal negen maanden. Want het werk dat men al niet aankan in zes maanden tijd (omdat praktisch niemand meewerkt), kan men straks met een paar maanden extra opeens wél aan. Alsof asielzoekers natrekken en terugsturen het komende anderhalf jaar ineens wél een stuk makkelijker gaat worden. Eerder het tegenovergestelde. Heeft Nederland alleen al dit jaar dik 70 miljoen euro aan dwangsommen gekost. Lekker cashen hoor, snap wel dat ze hierheen blijven komen.