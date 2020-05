‘Kim Jong-Un LEEFT!’ Noord-Korea wil zich nog meer bewapenen: ‘Kondigt uitbreiding kernwapenprogramma aan’

Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van de mysterieuze Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un! Daaruit blijkt dat ‘zijn’ land alles behalve stilstaat. Het dictatoriale communistische land heeft namelijk een uitbreiding van hun kernwapenprogramma aangekondigd.

Noord-Korea heeft zojuist aangekondigd dat ze hun kernwapenprogramma gaan uitbreiden. Volgens het staatspersbureau (ja, die met dat ‘lieve vrouwtje’) nam De Grote Leider Kim Jong-Un dit besluit op een militaire topconferentie in het land.

De NOS schrijft (incluis ‘recente foto’s’ van Kim Jong-Un) dat de militaire leiding van het dictatoriale Noord-Korea de ‘nucleaire afschrikking’ wil vergroten. Ook wil het land hun bezit van het aantal raketten aanzienlijk vergroten.

In 2018 had Kim Jong-Un in Singapore nog een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens deze historische ontmoeting werd afgesproken dat Noord-Korea een ‘volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland’ als uitgangspunt zou nemen. Na een mislukte tweede ontmoeting tussen beide politici in Vietnam gaf Noord-Korea al aan door te gaan met het testen van raketten en het uitbreiden van haar nucleaire programma.

Of het slechts allemaal spierballentaal is of dat we de zogenaamde uitbreiding van het nucleaire programma in Noord-Korea echt serieus moeten nemen valt te betwisten. Het lijkt er voornamelijk op dat het land de wereld wil bewijzen dat Kim Jong-Un nog steeds leeft en in een fysiek sterke conditie verkeerd. Het wachten is nu op een reactie van de Amerikaanse president Donald Trump.