Klap in het gezicht voor de 5G-gekkies! Staat wint kort geding: 5G-netwerk gaat er komen

Eindelijk krijgen we 5G-netwerken in Nederland, de aluhoedjes-brigade heeft de beslissende slag verloren bij de rechter. De Staat wint het kort geding en krijgt nu groen licht om het 5G-netwerk te gaan uitrollen in Nederland. Ik zou de beveiliging rondom zendmasten de komende weken maar verdubbelen want er is een kans dat de 5G-gekkies het hier niet bij laten zitten.

Stichting Stop5GNL was naar de rechter gestapt in een poging om de aanleg van 5G-netwerken te voorkomen. Er is volgens de stichting te weinig onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s rondom 5G – en om over andere aluhoedjes-theorieën die de laatste weken de ronde deden nog maar te zwijgen.

De rechter heeft de stichting echter geen gelijk gegeven, waardoor de Staat nu vrij spel krijgt. De Staat hoeft niet te wachten tot er meer onderzoek is gedaan, dit omdat het aanbrengen van de 5G-netwerken ‘niet volstrekt onomkeerbaar is’.

Nu heeft de Staat gelukkig gelijk gekregen en krijgen dus binnen de kortste keren eindelijk die 5G netwerken in Nederland. Met de juiste telefoons of elektronica kan men grote sprongen voorwaarts verwachten. Meer apparaten kunnen met elkaar in verbinding staan en het internet zelf zal vele malen sneller zijn dan de huidige generatie.

De gevreesde straling blijft onder de geldende Europese norm zitten, dus zo heel veel we ook niet te vrezen. Waar we wel bang voor moeten zijn, zijn gekken die zendmasten blijven vandaliseren.